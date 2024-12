Milan, dalla Serie A il nuovo bomber: 30 milioni per l’argentino

Il Milan osserva la crescita del centravanti argentino, protagonista negli ultimi giorni con assist e gol. Il Diavolo deve fare in fretta

Altezza mezza bellezza è un detto, che va bene pure gli attaccanti, che ormai sta passando di moda. D’altronde è ben noto che le squadre preferiscono avere centravanti con qualche centimetro in più, ma quanto le qualità sono tante i centimetri possono passare in secondo piano.

Lo abbiamo visto, per esempio, con il più grande di tutti i tempi, impiegato come ‘falso’ nuove.  Ma è vero, Messi è Messi e la storia l’ha scritta giocando in altre posizioni. La prima punta più forte della Serie A della scorsa stagione, che ha trascinato l’Inter allo Scudetto, però, è alta solo 1,74 m e questo non gli ha mai impedito di trovare il gol cono continuità .

C’è nel massimo campionato, inoltre, un altro attaccante, che guarda caso, paragonano proprio a Lautaro Martinez, che in questa stagione sta dimostrando di saper davvero fare tutto. Stiamo parlando di Santiago Castro, che sta trascinando il Bologna. Agli operatori di mercato bastava guardare le ultime due partite per rendersi conto delle qualità del talento argentino di Buenos Aires, che di cm ne ha cinque in più di Lautaro.

Castro per il Milan, sta nascendo una stella

Il classe 2004 ieri contro la Juventus non ha segnato, ma ha lavorato per la squadra, ha unito i reparti, facendo a sportellate contro gli avversari, senza fermarsi un secondo.

Ha fornito pure due assist splendidi: il primo di petto, spalle alla porta, ha portato Ndoye a colpire il palo; il secondo con un colpo di tacco perfetto ha mandato Pobega in porta. Qualche giorno fa a Bologna, contro il Monza in Coppa Italia, era stata dell’attaccante di Buenos Aires la sponda per il bolide del centrocampista italiano, ma anche il filtrante per il 2 a 0 di Orsolini e il velo per il 3 a 0 di Dominguez.

Una partita, dunque, perfetta quella di Castro, conclusa con il poker tutto suo, da vero bomber. Doveva essere la riserva di Dallinga e invece è il titolare inamovibile della squadra di Vincenzo Italiano. Sono così cinque i gol realizzati e ben sei gli assist. Non male per un ventenne argentino, arrivato in Italia da qualche mese.

Il futuro è dalla sua parte. Come detto, non è il centravanti di un metro e novanta, ma sa far proprio tutto. Il Bologna, così, gongola, pensando all’ennessima plusvalenza. L’Inter lo sta osservando, come lo sta facendo il Milan. Il Diavolo, alla ricerca di una punta per il futuro, stavolta, però, non può indugiare. Aggiudicarsi un calciatore come Santiago Castro può davvero essere la scelta giusta. Ma serve fare in fretta, prima che arrivino i soldi della Premier League. Valutazione? Sui 30 milioni di euro, ma il prezzo è destinato a salire.