Milan Futuro torna a vincere, Gubbio KO: Traoré gol, Camarda sbaglia un rigore

L’Under 23 di Bonera ritrova il successo in campionato: 3 punti fondamentali per la classifica.

Oggi il Milan Futuro era atteso a una partita da non fallire contro il Gubbio e non ha fallito. Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno è arrivata una vittoria per 1-0.

L’Under 23 rossonera non vinceva una partita in campionato dal 27 ottobre, quando si impose 2-0 a Perugia. È solo la terza vittoria nel girone B della Serie C, dove la squadra di Daniele Bonera ha faticato in questa prima parte di stagione. Il primo successo fu in casa contro la SPAL il 26 settembre. Certamente i 3 punti odierni sono fondamentali per cercare di uscire quanto prima dalla zona playout. Ora la posizione in classifica è la diciottesima, con 16 punti, a +4 dall’ultimo posto e a -1 dalla zona che garantisce la salvezza diretta. Domenica prossima nella trasferta contro la Vis Pesaro, quinta in classifica, un test di maturità.

Serie C, Milan Futuro-Gubbio: com’è andata la partita di oggi

Il Gubbio era reduce da due sconfitte di fila e oggi il Milan Futuro voleva approfittare del difficile momento degli avversari. Il gol decisivo è stato realizzato da Chaka Traoré al 23′: su assist di Mattia Sandri l’esterno rossonero non ha sbagliato la conclusione dall’interno dell’area. Si tratta della sua seconda rete stagionale, l’altra l’aveva realizzata nella vittoria contro la SPAL.

Dopo un discreto primo tempo, l’Under 23 di Bonera ha iniziato molto forte la ripresa e ha creato diverse occasioni per raddoppiare. Incredibile che il gol non sia arrivato, il Gubbio è stato abbastanza fortunato in alcune situazioni. C’è stata una traversa colpita da Davide Bartesaghi e poi Francesco Camarda ha sbagliato un calcio di rigore (tiro angolato, ma non fortissimo, il portiere ha messo in corner). Fantastica punizione di Traoré, però Giacomo Venturi ha tolto la palla dall’incrocio dei pali.

Negli ultimi 20 minuti il Gubbio si è buttato in avanti alla ricerca del gol del pareggio e ha creato alcuni pericoli al Milan Futuro, che però si è salvato e alla fine ha potuto godersi 3 punti importantissimi. Dopo il pesante 3-0 contro la Ternana di Ignazio Abate, i rossoneri ne avevano bisogno e ora devono cercare di avere continuità.