“Scambio” a centrocampo, Loftus-Cheek va via dal Milan

Il calciomercato è ormai pronto a tornare con la sessione invernale di gennaio che darà l’opportunità di dare alle squadre di sistemare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

In casa Milan sono chiare le mosse da attuare per migliorare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca ed un colpo sarà piazzato con ogni probabilità durante gennaio.

Il ko arrivato venerdì sera in casa dell’Atalanta ha chiuso ogni tipo di discorso relativo alla lotta scudetto per il Milan che ora dovrà fare molta attenzione per non rischiare di restare fuori dalla zona Champions League. Un rischio che la proprietà non vuole correre ed è disposta ad accontentare il proprio tecnico in vista della seconda parte di campionato con un rinforzo nella zona mediana del campo. Per finanziare il nuovo affare il club è pronto ad un importante sacrificio in sede di mercato con Ruben Loftus-Cheek che potrebbe salutare Milanello. Dopo una stagione ad alto livello soprattutto in fase realizzativa, l’inglese sta facendo molta fatica negli schemi di Fonseca e potrebbe dire addio dopo un solo anno e mezzo in rossonero.

Calciomercato, via Loftus-Cheek: il Milan lo rimpiazza con un centrocampista della Serie A

Su Loftus-Cheek ci sono diverse squadre della Premier League, dal West Ham al Newcastle. Società che potrebbero mettere sul piatto circa 18 milioni di euro, una somma che permetterebbe al Milan di andare dal Torino per cercare di avvicinarsi ai 26 milioni di euro necessari per strappare Samuele Ricci ai granata.

L’idea del Milan è infatti quella di salutare Ruben Loftus-Cheek per fare spazio a Ricci nella rosa. L’inglese non riesce a trovare la giusta collocazione in mezzo al campo agli ordini di Paulo Fonseca. Provato nella linea dei due mediani, l’ex Chelsea non è riuscito a fornire le stesse prestazioni della coppia titolare formata da Fofana e Reijnders mentre sulla trequarti Fonseca preferisce un calciatore dalle caratteristiche diverse, stile Pulisic.

Se dovesse andare in porto la cessione di Loftus-Cheek il Milan avrebbe parte del denaro necessario per raggiungere Samuele Ricci. Il centrocampista, ormai punto fermo anche della nazionale italiana di Luciano Spalletti, potrebbe cambiare aria già a gennaio considerato il fatto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. Urbano Cairo, nonostante le dichiarazioni di rito con le quali ha chiuso le porte ad un suo addio, dovrà valutare di lasciar partire il centrocampista a stagione in corso per provare a guadagnare il più possibile dalla sua cessione.

Il rischio per il Torino è infatti quello di dover svendere il centrocampista durante la prossima estate quando mancherà un solo anno alla fine del suo contratto con il Torino. Su Ricci non manca però la concorrenza con diverse squadre che sono sulle tracce del mediano. Dall’Inter al Napoli, passando per il Manchester City, in queste settimane sono state tante le big che hanno preso informazioni con il club granata relative al centrocampista classe 2001. Motivo in più per il Milan di cercare di chiudere quanto prima l’affare per portare a Milanello il calciatore della nazionale.