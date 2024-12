Esonero Fonseca, c’è la data: ecco quando si deciderà definitivamente

Si discute continuamente del futuro di Paulo Fonseca come allenatore del Milan: ecco quando verrà presa la decisione sulla panchina.

Il Milan è forse la squadra sinonimo di discontinuità e imprevedibilità in questa stagione di Serie A. Una rosa costruita bene, con reparti quasi tutti piuttosto completi e degni di nota. Ma nonostante ciò i rossoneri non riescono ad imprimere il loro marchio alla stagione, passando da risultati e prestazioni brillanti ad altre tutt’altro che soddisfacenti.

L’ultima settimana è stata un po’ la sintesi di tutto questo: vittoria roboante in Coppa Italia contro il Sassuolo, che aveva esaltato la folla milanista, per poi ricadere nei soliti errori contro l’Atalanta venerdì sera in campionato. La sconfitta di misura contro gli orobici ha confermato le incertezze della squadra di Paulo Fonseca, incapace di tenere il ritmo avversario e timida nel tentare di giocarsela fino in fondo.

Proprio per questo motivo si continua a discutere del futuro di Fonseca al Milan. Un allenatore forse mai realmente amato dalle parti di Milanello, colpevole di non aver ancora impresso un’impronta definitiva sulla squadra, né donato un gioco vero e proprio. Le vittorie prestigiose contro Inter e Real Madrid rischiano per l’appunto di essere vanificate da punti persi banalmente e senza mordente.

Fonseca, una sola condizione per trovare la conferma al Milan

I tifosi si spaccano nel giudizio su Paulo Fonseca. Alcuni pensano che non sia lui il problema del Milan, bensì una rosa costruita non in maniera impeccabile, con tanti calciatori all’interno che hanno poche motivazioni in maglia rossonera. Altri invece sono convinti che non sia il tecnico giusto e sarebbe meglio cambiare guida tecnica il prima possibile.

Una cosa è certa: la proprietà RedBird non intende sconfessare la sua scelta ed esonerare Fonseca così facilmente, anche in caso di periodi non proprio brillantissimi. Il tecnico portoghese gode ancora della stima di Zlatan Ibrahimovic e del resto della dirigenza, anche se gli si chiede di dare maggiore continuità ai risultati.

Ma quando si deciderà realmente il futuro dell’ex tecnico di Roma e Shakhtar? A fine stagione, quando si tireranno le somme e sarà più facile giudicare l’intero operato di Fonseca. Il Milan deciderà il da farsi, con una sola condizione necessaria: la qualificazione alla prossima Champions League. Se il mister portoghese centrasse tale obiettivo, allora la sua panchina sarebbe salva e confermata.

In caso contrario per il Milan sarebbe un downgrade grave, visto che sotto la guida di Pioli i rossoneri hanno sempre raggiunto la qualificazione alla maggiore competizione europea (dal 2021 in poi). A quel punto un cambio della guardia diventerebbe necessario ed inevitabile.