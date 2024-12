Fonseca ha deciso, è giunto il momento: in campo con la Stella Rossa

In Champions ci potrebbe essere spazio per un giovane calciatore rossonero: Fonseca spera di avere l’occasione di schierarlo.

La sconfitta contro l’Atalanta in campionato ha fatto male al Milan, chiamato subito a reagire. Mercoledì a San Siro arriva la Stella Rossa ed è vietato fallire. La qualificazione diretta agli Ottavi di Champions League è ancora possibile, però serve vincere tutte le partite che mancano. Sono tutte avversarie “alla portata”, quindi l’obiettivo sarà quello di fare bottino pieno e poi vedere quale sarà la classifica al termine della fase a girone unico.

La squadra serba è prima nel proprio campionato (imbattuta: 16 vittorie e 1 pareggio) e in Champions ha 3 punti, conquistati con il sorprendente 5-1 rifilato allo Stoccarda nell’ultima giornata. Nelle precedenti quattro partite aveva raccolto solo sconfitte, subendo la bellezza di 16 gol. A Belgrado gioca l’ex rossonero Rade Krunic, che ha lasciato Milano nel gennaio scorso per andare al Fenerbahce e poi in estate si è trasferito in Serbia. Avrà voglia di ben figurare nel suo ex stadio.

Champions League, Milan-Stella Rossa: spazio a un giovane?

Sarà interessante vedere quali saranno le scelte di formazione di Paulo Fonseca. Alcune sono scontate, altre meno. Ad esempio, bisognerà vedere come deciderà di sostituire l’infortunato Christian Pulisic, un titolarissimo la cui assenza pesa sempre per la squadra. È il calciatore più decisivo del Milan, quindi è normale che sia così. Ma non ci sono scuse per non sconfiggere la Stella Rossa a San Siro.

L’obiettivo è dominare e chiudere quanto prima la partita, in modo tale da poter giocare a ritmo più basso nel secondo tempo e non disperdere energie in vista dell’impegno di campionato contro il Genoa. Se i rossoneri dovessero riuscire in questo intento, ci potrebbe essere spazio per Francesco Camarda nella ripresa. A Fonseca piacerebbe fargli giocare almeno una ventina di minuti contro lo Stella Rossa, vedremo se sarà possibile.

Il 16enne attaccante è ancora alla ricerca del primo gol con la Prima Squadra. Proprio in Champions League era andato in rete contro il Club Brugge, però fu tutto annullato per un suo leggero fuorigioco. Un vero peccato, anche perché aveva gioito come forse mai nella sua carriera e poco dopo si è ritrovato a incassare una delusione. Tutte le volte che entra in campo si vede questa voglia di segnare.