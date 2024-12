Mazzata a Kyrgios, la risposta colpisce il mondo del tennis

L’ennesima provocazione di Kyrgios suscita la dura reazione del campione slam: le sue parole sono una vera mazzata per l’australiano

Qualche settimana fa, dopo svariati mesi di indiscrezioni, è giunto anche l’annuncio ufficiale: Nick Kyrgios tornerà a giocare un torneo di tennis ad un anno e mezzo di distanza dall’ultima apparizione nel circuito Atp, datata giugno 2023. Il nativo di Canberra sarà nuovamente protagonista in campo al “Brisbane International” – evento di categoria 250 in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio – per poi cimentarsi nell’Australian Open nel ruolo di outsider di lusso.

C’è grande curiosità, tra appassionati ed addetti ai lavori, riguardo lo stato di forma in cui si presenterà il finalista di Wimbledon 2022. Nick, dal canto suo, archiviati numerosi problemi fisici, ha affermato di sentirsi bene e pronto a competere con i migliori giocatori del panorama mondiale. Se effettivamente così sarà, solo il tempo potrà dirlo. Intanto, l’estroso tennista aussie continua a ritagliarsi uno spazio importante sul web e sui social grazie a delle consuete uscite controverse…

Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, Kyrgios ha preso di mira il nostro Jannik Sinner lasciandosi andare a considerazioni taglienti sul noto caso doping che ha coinvolto (suo malgrado) il giovane altoatesino. Quest’ultimo, così come più recentemente anche Iga Swiatek, ha incassato molti colpi bassi da parte dell’australiano, senza però mai replicare e dare seguito alle polemiche. Un atteggiamento che, a giusta ragione, l’azzurro ha assunto per non perdere la propria signorilità e per non cadere in distrazioni, avendo traguardi prestigiosi da raggiungere.

Kyrgios provoca ancora, Roddick non le manda a dire: il botta e risposta a distanza

Snobbato da Jannik, Kyrgios ha allora individuato un altro bersaglio nella sua particolare (ed insensata) campagna denigratoria contro alcune delle figure più autorevoli del mondo della racchetta. Stavolta, nel mirino di Nick è finito l’ex tennista statunitense Andy Roddick, campione dello US Open 2003 e numero uno della classifica maschile durante la stessa stagione.

Nel dettaglio, il classe ’95 australiano ha ripubblicato su “X” il post di un utente che insinuava che lo statunitense avesse usato qualche “crema magica” nel corso della sua carriera, ipotizzando che solo così si potesse spiegare la sua strenua difesa di Sinner e Swiatek. Vi diciamo subito che la risposta dell’ex leader del ranking non si è fatta attendere ed è stata abbastanza veemente.

La risposta di Roddick: “C’è un problema serio…”

La replica di Roddick, infatti, è arrivata nell’ultimo episodio del suo podcast “Served with Andy Roddick”. Il 42enne americano – evidentemente infastidito – ha confermato la sua posizione in difesa di Sinner (e Swiatek) e, pur senza nominarlo, ha distrutto Kyrgios con le seguenti parole: “I giocatori che si lamentano dell’inserimento di questi campioni nella Hall of Fame, quando non hanno mai lavorato due giorni di fila bene in vita loro, mi fanno sgranare gli occhi. C’è un problema serio”.

Insomma, anche stavolta Kyrgios è stato capace di alzare un fastidioso polverone, ma nel complesso gli è andata sicuramente meno bene di quanto si aspettasse, considerando il fatto che la bordata di Roddick ha riscosso grandi consensi tra gli appassionati. La speranza è che presto Nick possa tornare a far parlare di sé per le sue giocate in campo e non per gli scivoloni fatti sui social.