Se Theo dovesse salutare il Milan prenderebbe il sostituto in Serie A

Il rinnovo di Hernandez non è ancora definito: nel frattempo emerge qualche nome di chi potrebbe rimpiazzarlo a sinistra.

Il futuro di Theo Hernandez non è ancora chiaro. Anche se tramite il suo agente ha fatto sapere di voler rimanere al Milan e di voler rinnovare il contratto, la trattativa non è mai decollata. Può succedere di tutto nel 2025.

Il terzino francese ha un accordo con i rossoneri che scade nel giugno 2026, ma è chiaro che senza rinnovo si verificherebbe la sua cessione nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il club non può permettersi di rischiare di perderlo a parametro zero, quindi i prossimi mesi saranno decisivi per capire se si potrà arrivare o meno al prolungamento contrattuale. Le parti dovranno venirsi incontro per continuare questi matrimonio iniziato nel 2019, dopo il blitz di Paolo Maldini a Ibiza per convincerlo a trasferirsi a Milano e non a Leverkusen.

Calciomercato Milan, quale futuro per Theo Hernandez?

Il Milan ha investito circa 22,8 milioni di euro per comprare il cartellino di Hernandez, che ai tempi era di proprietà del Real Madrid. Un investimento che ha portato dei frutti, visto che nelle prime stagioni il giocatore ha avuto un rendimento di alto livello. Nelle ultime è andato più ad alti e bassi, in particolare in questa sta abbastanza deludendo. Da uno del suo calibro, che pretende anche un discreto aumento dello stipendio per rinnovare, ci si aspetta un livello prestazionale certamente superiore.

Oggi Theo percepisce uno stipendio netto annuo di circa 4,5 milioni e vorrebbe un aumento a 6,5-7, arrivando sostanzialmente a guadagnare ciò che guadagna (bonus inclusi) Rafa Leao. Il Milan vorrebbe dargli un ingaggio un po’ inferiore, fermandosi a 5,5-6 milioni annui. Diciamo che in questi mesi il rendimento del nazionale francese non sarebbe meritevole di un particolare premio, ma tutti conosciamo il suo potenziale e speriamo che possa tornare a esprimerlo con costanza, non solo a fiammate.

In attesa di capire se la trattativa per il rinnovo decollerà, già si parla di chi potrebbe sostituire Hernandez in caso di cessione nella prossima sessione estiva del calciomercato. Un profilo che piace alla dirigenza del Milan è Patrick Dorgu, 20enne danese del Lecce che sa giocare in tutte le posizioni sulla fascia sinistra e che può agire anche a destra. È mancino e si sta rivelando un giocatore molto interessante. Piace a tante società importanti e il suo attuale club lo valuta 25-30 milioni. Il Napoli sembra essere in pole position.