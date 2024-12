Sinner non se ne fa una ragione: “E’ il mio più grande rimpianto”

Il fenomeno azzurro ha parlato a cuore aperto dei suoi obiettivi, ma anche dei suoi rimpianti: cercherà di far meglio il prossimo anno

Jannik Sinner è il miglior atleta italiano per distacco di questo 2024, un anno ricco i trionfi e che gli è servito per maturare quella consapevolezza di cui aveva bisogno per essere veramente il numero uno. Come ampiamente pronosticato, il campione altoatesino ha mantenuto la vetta del ranking Atp: ora sembra irraggiungibile.

Agli Australian Open, primo grande appuntamento del 2025, ci arriva come favorito, non gli era mai successo in passato. Tutta l’Italia, sportiva e non, sarà con lui per difendere il titolo che lo ha spedito negli annali sportivi italiani.

Sinner, recentemente sbarcato ad Abu Dhabi per l’ultimo Gran premio di Formula 1 della stagione, ne ha approfittato per parlare di una serie di questioni, tra cui i grandi rimpianti di questo anno appena trascorso.

Sinner: ecco il mio più grande rimpianto del 2024

Anche un campione come Sinner può avere grossi rimpianti. Sembra una frase scontata ma rispecchia la verità. In fin dei conti è questo il segreto del 23enne di San Candido, imparare dagli errori per cercare di migliorare. Anche un passettino alla volta va bene. Lo ha capito quest’anno quando ha subito sconfitte inaspettate e si è confermato in scenari che negli anni precedenti guardava dalla distanza.

Intervistato da ‘La Repubblica’ durante il suo weekend emiratino, Jannik ha come sempre dato prova di grande maturità, parlando anche della F1, altra sua passione: “Rimasi colpito dall’incidente di Schumacher nel 2013: quell’episodio mi fece capire che in un secondo può cambiare tutto“. “Parlando con Max Verstappen – continua l’azzurro – abbiamo concordato sul fatto che non rincorriamo soltanto i record, siamo anche persone con amici e parenti“.

Tornando al tennis, c’è solo un rimpianto che proprio non gli è andato giù: il torneo di Wimbledon di questa stagione fermato sul più bello dal rivale Daniil Medvedev: “Se mi guardo indietro Wimbledon è il torneo dove ho lasciato più rimpianti. Avevo giocato molto bene fino alla partita con Medvedev. Poi è andata così“.

Infine rivela: “Il mio obiettivo? Essere competitivo non solo per i prossimi tre anni ma anche fino ai 30”. Di sicuro le aspettative nei suoi confronti sono altissime, ma Jannik ha dimostrato di essere sufficientemente maturo per rimanere al top.