La lettera di Fonseca a Babbo Natale: c’è un solo nome per il mercato

E’ tempo di regali sotto l’albero e Paulo Fonseca ha un desiderio per la sua squadra: ecco di chi si tratta, il punto della situazione

Il Natale si avvicina ed è ormai tempo di esprimere i propri desideri, con la speranza che Babbo Natale, o chi per esso, si esaudisca.

Anche Paulo Fonseca, spera, che la dirigenza rossonera gli faccia un bel regalo. In realtà il tifoso sia augura che possano essere almeno due. Il Diavolo, ormai ce lo stiamo dicendo da fin troppo tempo, ha bisogno per gennaio di un centrocampista e di un terzino sinistro. I nomi per quanto riguarda il ruolo di esterno basso sono quelli di Fabiano Parisi e Biraghi della Fiorentina e Pezzella dell’Empoli. Si cerca dunque un’occasione per allungare la rosa e dare un’alternativa a Theo Hernandez. Nelle prossime partite però, a partire da quella contro il Genoa, che andrà in scena fra poche ore, capiremo se il vice del francese serva veramente. Paulo Fonseca, infatti, non ha ancora deciso se affidarsi a Filippo Terracciano o ad uno tra Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Vedremo così quali risposte riusciranno a dare.

Milan, Fonseca sogna il centrocampista: il punto della situazione

Ma la priorità assoluta e il regalo che vorrebbe il tecnico portoghese è certamente il centrocampista. In mediana, d’altronde, è emergenza assoluta e Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana non hanno alternative.

Ismael Bennacer, che vede all’orizzonte il suo rientro in gruppo, non può certo bastare. Il sogno, come più volte detto, sarebbe Ricci, ma il Torino è una bottega cara e difficilmente lo lascerà partire già a gennaio. Servirebbero parecchi soldi, più di 30 milioni di euro, per convincere Urbano Cairo. Ecco perché il Diavolo sta guardando anche altrove: in Serie A ci sono diversi giocatori che hanno attirato le attenzioni della dirigenza del Milan. In prima linea c’è sicuramente Belahyane del Verona, che può lasciare il gialloblu per molto meno. La prossima settimana ci sarà modo per approfondire il discorso. Attenzione, però, ad altre due piste: non è un segreto che Geoffrey Moncada apprezzi particolarmente Bondo del Monza, ma i brianzoli non vorrebbero privarsi del giocatore vista la precaria situazione di classifica. Un’altra idea è quel Frendrup che oggi sfiderà il Milan a San Siro con il suo Genoa.