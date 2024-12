Più di 100 euro di sconto: DAZN lascia tutti senza parole

La proposta lanciata da DAZN, il canale streaming che trasmette l’intero campionato di Serie A in diretta, per i prossimi mesi.

Da ormai diversi anni l’emittente DAZN si è aggiudicata la trasmissione in diretta esclusiva di tutto il campionato di calcio di Serie A. Un colpaccio, visto che questo canale streaming proveniente dalla Gran Bretagna ha annichilito la concorrenza di Sky Sport riuscendo ad assicurarsi tutto il calcio che conta in Italia, tra cui anche le partite della Serie B.

Negli ultimi tempi però molti telespettatori italiani hanno espresso il proprio dissenso per i servizi di DAZN, in particolare per il segnale mancante ed i server poco funzionanti. Ma a fare discutere ancora di più è il caro prezzi visto nelle ultime due stagioni. L’emittente infatti ha deciso di alzare i costi degli abbonamenti, creando non certo pochi malumori.

Per evitare di ricevere critiche e soprattutto subire un fuggi-fuggi generale in fatto di abbonati e clienti, DAZN ha deciso di proporre periodicamente alcune promozioni importanti, con l’intento di riavvicinarsi alla gente e non perdere il pubblico più fedele. L’ultima proposta è davvero intrigante, visto lo sconto lanciato dall’emittente per poter risparmiare sull’abbonamento.

Maxi-sconto DAZN per vedere la Serie A: ecco come funziona

L’idea è quella di proporre ai nuovi abbonati, ovvero tutti coloro che non hanno già un’iscrizione attiva a DAZN, uno sconto importante per i prossimi tre mesi, per poter vedere tutta la Serie A italiana a prezzi sicuramente più favorevoli del solito.

In questo periodo sarà possibile abbonarsi al piano Standard (contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi connessi alla stessa rete internet) al prezzo esclusivo di 5,99 euro al mese per i prossimi tre mesi, senza vincolo temporale. Dopo il periodo promozionale, il pacchetto tornerà al prezzo classico di 44,99 euro al mese. Il risparmio in questo senso sarà di ben 117 euro e l’offerta è valida sino al 16 dicembre prossimo.

Va ricordato che il pacchetto Standard prevede la visione di tutta la Serie A Enilive, tutta LaLiga EA Sports e in estate il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre, oltre alle competizioni femminili come la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali.

Per chi non ama soltanto il calcio, sono previsti tanti altri eventi sportivi: tutto il volley italiano maschile e femminile più alcune competizioni internazionali. Tutta la Serie A di basket maschile e l’Eurolega europea. L’offerta esclusiva di Eurosport sui canali HD1 e HD2 con alcuni tornei internazionali di tennis, il ciclismo ed i Mondiali di sci. Infine la boxe, la NFL e il meglio del fighting.