Ancelotti chiama, Ibra risponde: il Real Madrid vuole un rossonero

Carlo Ancelotti è pronto a chiedere aiuto al Milan per migliorare la propria rosa. Ecco il giocatore finito nel mirino del club spagnolo

Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid non stanno attraversando un ottimo momento. I Blancos sono reduci dal pareggio contro il Rayo Vallecano. Un 3 a 3 che evidenzia ancora una volta che c’è più di un problema da risolvere. Il primo posto, nella Liga, però, è lì ad un solo punto. C’è il Barcellona, che può essere raggiunto dall’Atletico Madrid. Tutto chiaramente, dunque, è in gioco.

La situazione è un po’ complicata in Champions League, dove Vinicius e compagno hanno perso ben tre volte, subendo 11 reti. Troppe per una squadra che ha ambizioni di conquistare la competizione per club più prestigiosa. Oggi il Real Madrid è al 20esimo posto e dovrà dunque passare dai playoff per continuare il proprio percorso in Champions League.

Magari con qualche rinforzo dal mercato. I Blancos, dopo l’infortunio grave di Militao e Carvajal, hanno perso i loro equilibri in difesa e a gennaio si proverà a correre ai ripari. Si cerca chiaramente un centrale d’esperienza che possa subito imporsi nella Capitale. Proprio per questo ruolo si guarda in casa Milan.

Milan-Real Madrid, asse caldo: idea Tomori

Il nome cerchiato in rosso è quello di Fikayo Tomori. Il centrale inglese, con maggiore esperienza del Milan, potrebbe essere il profilo giusto per migliorare il reparto arretrato del Real Madrid.

L’ex Chelsea non è certo un incedibile per il Diavolo, soprattutto in questo momento che ha perso il posto da titolare. Sono lontani i tempi in cui Tomori vinceva lo Scudetto da protagonista. Oggi è dietro a Malick Thiaw e Matteo Gabbia, che sono la coppia scelta da Paulo Fonseca per il suo Milan. La panchina sta scomoda all’inglese, che ha manifestato un po’ di nervosismo nelle ultime partite. Tomori potrebbe così tornare in Inghilterra, dove ci sono diverse squadre che stanno pensando a lui, come il West Ham, l’Aston Villa e il Newcastle. Attenzione, però, al Real Madrid, che potrebbe rappresentare il sogno di una vita. I Blancos hanno bisogno di un centrale e l’inglese al Bernabeu, quando ha giocato con il Milan, si è ben comportato, attraendo a se le attenzioni dei dirigenti del club spagnolo. La valutazione è sui 25 milioni di euro.