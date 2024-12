Hamilton, il messaggio è strappalacrime: parole commoventi

La Mercedes ha fatto una bella sorpresa a Hamilton, che dopo tanti anni andrà in Ferrari: le parti si lasciano nel modo corretto.

Il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari è probabilmente uno dei più clamorosi e inattesi nella storia della F1. Il pilota inglese aveva un contratto con la Mercedes anche per il 2025 e nessuno immaginava che si sarebbe verificato un addio anticipato. Esercitata la clausola per la risoluzione, ha coronato il sogno di firmare per la scuderia di Maranello e nel prossimo biennio sarà alla guida della Rossa.

Il sette volte campione del mondo della Formula 1 aveva voglia di nuovi stimoli e non ce n’è uno più grande del Cavallino Rampante. Tutti i piloti sognano di correre per il team italiano e a 40 anni (li compirà a gennaio) avrà anche lui l’occasione di farlo. C’è chi ritiene che la fase migliore della sua carriera sia ormai passata e che non sarà un top driver nelle prossime stagioni, però in Ferrari sono convinti che dimostrerà di essere uno dei migliori della griglia anche nel 2025 e nel 2026. La presenza di un compagno di squadra competitivo come Charles Leclerc gli darà ulteriore motivazione.

F1, Lewis Hamilton: il gesto della Mercedes

Toto Wolff ha ammesso che la decisione di Hamilton ha spiazzato lui e Mercedes, però non ci sono state particolari tensioni e il rapporto tra le parti è proseguito in maniera abbastanza normale durante la stagione. C’è chi pensa che ci sia stato un maggior occhio di riguardo per George Russell, che invece resterà nel 2025 (avrà il contratto in scadenza) e sarà affiancato dal giovane italiano Andrea Kimi Antonelli.

La Mercedes non può che essere riconoscente nei confronti di Lewis per tutte le vittorie conquistate assieme, ben sei titoli piloti e sette costruttori. Il Gran Premio di Abu Dhabi è stato l’epilogo finale di un matrimonio iniziato nel 2013 e il driver britannico ha sfoderato una grande prestazione, dopo delle qualifiche deludenti a causa di un errore del team sulla tempistica di uscita in Q1 e anche per la sfortuna causata da un paletto finito sotto la macchina poco prima del time attack. Pur partendo diciottesimo, è poi arrivato quarto al traguardo della gara, superando all’ultimo giro Russell. Avrebbe voluto il podio, però la sua prova rimane da campione.

Nel post corsa c’è stato spazio per le emozioni e la Mercedes gli ha riservato una sorpresa. Tramite una serie di comandi sul volante, Hamilton è arrivato a vedere un post celebrativo della sua carriera con la scuderia con le scritte “Thank you Lewis ” e “Forever we rise”. Un pensiero che ha fatto molto piacere al pilota.