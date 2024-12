Il Milan ci pensa: il campione d’Europa può arrivare per 10 milioni

Il Milan pensa al colpo a sorpresa: per 10 milioni può arrivare un campione d’Europa, ecco tutti i dettagli

Manca sempre meno alla fine di questo tormentato 2024. Per il Milan è stato davvero un anno lungo e difficile, ma anche un anno di cambiamenti. Dopo cinque stagioni con Stefano Pioli in panchina, la società ha deciso di ripartire con un nuovo progetto tecnico con Paulo Fonseca. Scelta che ha spiazzato tutti i tifosi visto che c’erano liberi allenatori del calibro di De Zerbi, Thiago Motta, Conte, Flick e via dicendo.

Una scelta che finora non ha dato grossi risultati: né dal punto di vista del gioco e né della classifica. Il Milan è lontanissimo dalla lotta Scudetto e non è nemmeno così certo di rientrare fra le prime quattro. Diverso è il discorso in Champions League: la vittoria storica contro il Real Madrid, uno dei pochi momenti memorabili di questa prima parte di stagione, sta regalando ai rossoneri la possibilità di qualificarsi agli ottavi senza passare dai Play Off. Questo aumenterebbe gli introiti, che sono già altissimi (oltre 50 milioni): soldi che si potrebbero investire sul mercato di gennaio, sempre più vicino. C’è un giocatore che potrebbe tornare utile e che si libererebbe per soli 10 milioni.

Occasione Berardi, può lasciare il Sassuolo per 10 milioni

La Serie B ha un solo padrone al momento ed è, com’era ampiamente prevedibile, il Sassuolo, retrocesso la scorsa estate. Fabio Grosso conosce la categoria e la sua squadra, oltre ai risultati, sta giocando anche un ottimo calcio. E con un Domenico Berardi in più, poi, è tutto più semplice: l’esterno, rientrato dopo il lungo infortunio al tallone d’Achille, è semplicemente fuori categoria per il campionato cadetto.

Ecco perché non è da escludere che a gennaio possa finalmente cambiare aria. Se ne parla ormai da tantissimo tempo ma alla fine lui è sempre rimasto a Reggio Emilia dove oggi è una bandiera a tutti gli effetti. Ma se dovessero aprirsi le porte per un trasferimento importante, stavolta dire no sarebbe impossibile, anche per il Sassuolo che andrebbe ad incassare 10 milioni di euro, una cifra ottima per un club di Serie B. Il Milan può diventare una possibilità ma al momento quel ruolo è occupato da Chukwueze e da Musah, che permette alla squadra di avere una certa struttura in fase di non possesso. Insomma, Berardi è una possibilità che diverse squadre italiane stanno valutando. Non è un’operazione in stile RedBird ma chissà.