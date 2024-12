18 milioni sul piatto per il Milan, proposta in arrivo dalla Premier League

Un calciatore rossonero interessa in Inghilterra: potrebbe arrivare un’offerta a gennaio o oppure nel calciomercato estivo.

La vendita di Sandro Tonali al Newcastle United ha “insegnato” ai tifosi che al Milan non ci sono incedibili: davanti a cifre particolarmente alte, anche un titolarissimo può partire. A maggior ragione, può essere ceduto qualcuno che non rappresenta una prima scelta.

Non a caso, in vista della finestra invernale del calciomercato si parla di una possibile partenza di Luka Jovic, slittato in ultima posizione nelle gerarchie di Paulo Fonseca in attacco, anche come conseguenza dei suoi problemi fisici. L’obiettivo del club rossonero è cederlo già a gennaio, liberando così spazio nel monte stipendi e nella lista Serie A. Da non dimenticare Davide Calabria, che sarebbe il capitano della squadra e che ormai è la riserva di Emerson Royal, oltre ad avere un contratto che scade a giugno 2025. Attenzione pure a eventuali offerte per Ruben Loftus-Cheek, che dopo una prima buona stagione a Milano non si sta ripetendo nella seconda. Dalla Premier League e dalla Saudi Pro League potrebbero arrivare delle richieste.

Calciomercato Milan, un centrocampista se ne va?

Il centrocampo è un reparto nel quale il Milan farebbe bene a intervenire già nel mercato invernale, prendendo almeno un rinforzo, al netto del rientro di Ismael Bennacer dalla lunga assenza per infortunio. Tolta la coppia titolare composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, nessuno sta convincendo nel reparto.

Neppure Yunus Musah sta brillando. Il nazionale americano ha fatto meglio come esterno destro che da mediano, ruolo che invece preferisce. Gli piacerebbe giocare da mezzala destra in un 4-3-3, però spesso la squadra di Paulo Fonseca è disposta con un 4-2-3-1 e l’allenatore ultimamente lo ha ritenuto più adatto a giocare sulla fascia. Da capire se possa rientrare nel progetto o meno per il futuro, perché oggi ci sono un po’ di dubbi su questo giocatore, che da quando è arrivato a Milano non ha ancora convinto particolarmente.

In Premier League ci sono società interessate a Musah e pronte a investire circa 18 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. West Ham, Aston Villa e Bournemouth stanno monitorando la sua situazione. In questo momento il Milan sembra intenzionato a tenere il giocatore almeno fino a fine stagione, ma se dovessero arrivare proposte da oltre 20 milioni in via Aldo Rossi potrebbero esserci delle riflessioni. Vedremo, al momento la sua cessione a gennaio non è quotatissima, è più probabile che possa avvenire in estate.