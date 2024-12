Galliani lo ha chiesto al Milan, il Monza sogna il grande colpo

Adriano Galliani è pronto a bussare in casa Milan per quello che riguarda il calciomercato del prossimo gennaio con il Monza che ha messo nel mirino un rossonero.

Momento non facile sia per il Milan che per il Monza, reduci rispettivamente dal pareggio interno contro il Genoa e dalla sconfitta di Lecce.

I due club potrebbero però trovarsi a chiudere un affare di mercato in vista della prossima sessione di trattative con Adriano Galliani che ha messo nel mirino un calciatore che fatica a trovare spazio nella squadra di Paulo Fonseca. I brianzoli, ora ultimi in classifica insieme al Venezia, devono cercare di portare qualche colpo a disposizione di Alessandro Nesta per non veder compromesso il proprio campionato e rischiare di tornare in Serie B in vista della prossima stagione. Un nome che piace ai biancorossi è una bandiera del Milan, ormai destinata a cambiare maglia quanto prima.

Calciomercato, il Monza di Galliani bussa alla porta del Milan

Il Monza ha messo nel mirino Davide Calabria, terzino destro del Milan che sta faticando a trovare spazio alla corte di Paulo Fonseca che gli preferisce Emerson Royal. La situazione contrattuale, con la scadenza nel giugno del 2025, potrebbe portare i rossoneri a lasciar partire il laterale già a gennaio per provare a monetizzare quanto più possibile.

Classe 1996, Davide Calabria è destinato a lasciare il Milan nel 2025. Le trattative per il rinnovo del contratto con i rossoneri si sono fermate da tempo con il giocatore che in estate ha rifiutato alcune proposte convinto di giocarsi la conferma a Milanello. Il suo addio non sembra essere più in dubbio e potrebbe cambiare casacca già a gennaio per provare a giocare con maggiore continuità.

L’affare appare difficile per il Monza che dovrebbe sborsare circa 3 milioni di euro per il cartellino del calciatore che al Milan aveva chiesto un rinnovo sulla base di 2 milioni di euro l’anno. Un ingaggio che appare proibitivo per il club brianzolo, alla caccia di nuovi investitori che possano acquistare la società a stretto giro di posta.

Su Calabria c’è tra l’altro una grande concorrenza con la Roma, il Torino, il Galatasaray ed il Marsiglia che hanno preso informazioni sul terzino destro del Milan. La speranza dei rossoneri è quella di riuscire a cedere il giocatore già a gennaio per provare mettere in cassa denaro da reinvestire poi in sede di trattative ed andare a migliorare la rosa a disposizione di Fonseca che mostra diverse lacune, in particolare a centrocampo.