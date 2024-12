Jimenez risponde presente, così cambia il mercato del Milan

Alex Jimenez ha dato segnali più che positivi nel corso di Milan-Genoa. Ora potrebbe trovare più spazio con la squadra di Paulo Fonseca

Non sono certo molte le note positive negli ultimi giorni per il Milan. E’ vero che la dirigenza sta riuscendo a blindare tutti i suoi migliori giocatori, ma il campo continua a fornire delusioni.

Lo Scudetto è ormai fuggito via, ma anche la Champions League rischia di complicarsi sempre di più dopo il pareggio di Genoa. Il Diavolo tutto è stato contestato pesantemente, ma qualcosa da salvare della partita di domenica sera c’è e facciamo riferimento ai giovani, che hanno risposto presente. Sia Mattia Liberali che Alex Jimenez hanno fatto bene, ma è soprattutto il terzino ad aver stupito tutti. Lo spagnolo ha dimostrato di essere pronto a giocare titolare, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Jimenez ha un ottimo dribbling, è bravo a duettare con i compagni (lo ha fatto benissimo con Leao), sa arrivare sul fondo e accentrarsi. Del calciatore ci si può, dunque, fidare totalmente. Serviranno chiaramente altre conferme, ma è evidente che Jimenez meriti di restare in prima squadra.

Anche se il Diavolo così corre un serio rischio. D’altronde mettendosi in mostra, ci sarebbero più possibilità di farlo acquistare dal Real Madrid, che può riprenderlo in estate a 9 milioni, nel 2026, invece, a 12 milioni.

Milan, un nuovo terzino per il Diavolo: non solo Jimenez

Nel frattempo, però, è destinato a cambiare il calciomercato del Milan, sia in entrata che in uscita. Il discorso non riguarda chiaramente Theo Hernandez, che il Diavolo considera un titolatissimo, un pilastro da blindare il prima possibile.

Sotto la lente di ingrandimento c’è quindi il futuro di Davide Calabria e Filippo Terracciano. Non è da escludere che entrambi lascino il Milan già durante il calciomercato di gennaio. Il primo piace in Turchia al Galatasaray, ma ha offerte sul tavolo anche dall’Arabia Saudita. L’ex Verona, invece, potrebbe cercare fortune altrove, in Serie A, per giocare con maggiore continuità. Un addio quello di Terracciano con la formula del prestito. La doppia partenza aprirebbe le porte all’acquisto di un nuovo esterno basso di esperienza da aggiungere al pacchetto. Un terzino italiano che non vada a creare problemi di liste: così attenzione a Biraghi, che piace anche al Napoli, Parisi e Pezzella. La priorità a gennaio, però, lo ricordiamo ancora, è l’arrivo di un centrocampista.