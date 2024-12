Non c’è tempo da perdere: Ibra è pronto a chiudere il primo colpo del 2025

Zlatan Ibrahimovic è al lavoro insieme alla squadra mercato del Milan per cercare di chiudere il primo colpo del 2025 e sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Ancora un passo falso per il Milan che ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Genoa allontanandosi in maniera preoccupante dalla zona Champions League in classifica.

Non ci sono dubbi che il Milan debba intervenire in sede di mercato per cercare di sistemare la propria rosa e provare a risalire in classifica fino a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. L’eventuale mancata qualificazione alla massima competizione continentale rappresenterebbe un grave fallimento per il club meneghino che dovrebbe poi ricorrere alle cessioni eccellenti per mettere a posto il proprio bilancio. Per questo motivo Ibrahimovic, insieme a Moncada, è al lavoro per provare a chiudere immediatamente un colpo che possa migliorare la rosa rossonera.

Calciomercato Milan, assalto rossonero ad un centrocampista: Ibrahimovic ci prova

Il Milan vuole stringere i tempi per arrivare a Samuele Ricci, centrocampista del Torino che è stato indicato da Paulo Fonseca come il giocatore giusto per andare a sistemare la rosa. Un calciatore molto apprezzato anche dalla dirigenza del club, pronta ad inserire nella propria rosa qualche giocatore italiano in più per creare un nuovo zoccolo duro.

Urbano Cairo, come accaduto in passato per Andrea Belotti e Alessandro Buongiorno, fa muro e non ha nessuna intenzione di fare sconti per il proprio gioiello. Il Milan ha però tutta l’intenzione di dare l’assalto al centrocampista che è diventato un punto fermo della nazionale di Luciano Spalletti per quello che riguarda le convocazioni dell’Italia.

Classe 2001, Ricci potrebbe permettere a Fofana e Reijnders di rifiatare in qualche occasione con Fonseca che finora ha dovuto fare sempre affidamento sulla coppia titolare in mezzo al campo anche per quello che riguarda la Coppa Italia. Ricci ha un contratto in scadenza nel 2026 e il Torino non potrà andare oltre la prossima estate per quello che riguarda la cessione della mezzala cercata da diversi club europei.

Oltre al Milan ci sono infatti diverse squadre che hanno messo nel mirino il talento del Torino. In Inghilterra Manchester City e Tottenham seguono da vicino l’evoluzione del giocatore della nazionale italiana mentre in Italia c’è da fare i conti con il Napoli di Antonio Conte che già durante la scorsa estate aveva chiesto alla dirigenza azzurra di fare un tentativo per il calciatore della squadra di Paolo Vanoli.