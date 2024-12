Abraham e Morata ad intermittenza: Milan, il vero bomber in estate

Il Milan non ha ancora trovato il bomber, tanto atteso. In estate la lacuna va colmata a tutti i costi: il punto della situazione

Dieci gol in due, è questo il bottino di Alvaro Morata e Tammy Abraham. I due centravanti del Diavolo, che in alcune gare hanno giocato insieme, al 18 dicembre hanno lo stesso numero di reti, cinque.

Un bottino, non proprio, da grande bomber, ma non è certo una sorpresa. Il Milan anche nel corso dell’ultima estate ha deciso di rimandare l’investimento per il numero nove, investendo una cifra irrisoria, per prendere il capitano della Spagna, soffiandolo all’Atletico Madrid. E’ arrivato addirittura in prestito Tammy Abraham, nelle ultime ore di calciomercato, dopo aver capito che non si poteva più fare affidamento a Luka Jovic, al quale era stata addirittura consegnata la maglia numero nove. La situazione centravanti al Milan non è certo delle più rosee.  Alle loro spalle sta continuando a crescere Francesco Camarda, che non ha però ancora trovato la via del gol. Ma a 16 anni, chiedergli di più di quanto stia facendo sarebbe davvero assurdo per una squadra come il Milan.

Milan, Santiago è il nome giusto

Nella stagione 2025/2026 si ripartirà certamente così dal giovane classe 2008, che continuerà a lavorare in prima squadra alle spalle di altri due centravanti. Di sicuro ci sarà l’addio del bomber serbo e di uno tra Morata e Abraham.

Viste le situazioni contrattuali, è facile pensare che sia l’inglese a fare le valigie, con lo spagnolo pronto ad essere retrocesso a punta di riserva. Il colpo in attacco non può certo essere più rimandato e il nome cerchiato in rosso è quello di Santiago Gimenez, che dopo l’infortunio è tornato a segnare con continuità , lanciando segnali ad un Milan, al quale aveva già strizzato l’occhio. Nella lista dei possibili colpi in avanti non possiamo non mettere anche Jonathan David, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Su di lui, però, si registra l’interesse di Juve, Inter e di diversi club di Premier League.

Il Milan, inoltre, tiene d’occhio la crescita di un altro Santiago, Castro, che sta dimostrando al Bologna di poter diventare un grande attaccante. Attenzione, dunque, alla sorpresa rossoblu, dopo il tormentone Joshua Zirkzee che ha animato l’estate scorsa. Il prezzo dovrebbe essere leggermente più basso, ma serve fare in fretta.