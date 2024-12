Il centravanti per Milan: “Vlahovic o Osimhen, ecco il colpo”

Le ultime notizie di calciomercato sul Milan. Vincenzo Matrone parla del possibile colpo in attacco del Diavolo, oltre che del centrocampista

Metà stagione sta andando in archivio e inevitabilmente per le squadre è tempo di bilanci. Lo è anche in casa Milan, dove tante cose non funzionano.

In queste ore si sta discutendo anche del ruolo del centravanti, dove il Diavolo ha deciso, di fatto, di non investire. Morata e Abraham, come era ampiamente risaputo, non sono certo dei bomber e i risultati si stanno vedendo: “Contro il Genoa c’è stato grande impegno, ma il Milan è una squadra nata con qualche difetto già da inizio stagione. Mi sono sentito dare dello juventino o dell’interista quando ho detto che Morata è un ottimo giocatore, ma non può farti vincere lo scudetto. Il Milan ha speso 13 milioni per due attaccanti, Abraham e Morata, un po’ poco per competere ai vertici”. E’ il parere di Vincenzo Matrone, intervenuto a Zona Rossonera, sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, attesa per il colpo in attacco

Col note giornalista, si è affrontato così il tema calciomercato, provando a guardare al futuro. Per quanto riguarda il nuovo centravanti, la sensazione è che servirà aspettare ancora, ma a gennaio potrebbe arrivare un centrocampista.

“Il bomber forte costa – prosegue Vincenzo Matrone -, la proprietà deve mettere tanti soldi a bilancio se vuole essere una società di livello. Per le casse del Milan il mio centrocampista preferito è Bondo, il Diavolo deve fare assolutamente qualcosa in mediana. Un centrocampista in più, anche due. La punta non credo verrà fatta, così come il terzino. Credo molto in Jimenez e Theo, se cambia testa. Centrocampo? La maglia del Milan pesa e non è mai facile vestire la sua maglia. Frendrup e Belahyane sono calciatori che possono giocare davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Avrei ripreso Desailly, che però non vuole più giocare (sorride, ndr.)”.

Tornando sull’attaccaccante e guardando all’estate, Vincenzo Matrone mostra di avere le idee chiare: “Non è detto che il bomber debba essere giovane, ma se il Milan ha ambizione deve prendere un giocatore come Osimhen o Vlahovic. Basta guardare i nomi nelle altre squadre… devi prendere quello che un tempo era detto ‘finalizzatore’, devi prendere uno di quelli che di mestiere fa il gol”. Chissà se il Milan ascolterà le parole del giornalista: i tifosi, di certo, non possono che essere d’accordo con lui.