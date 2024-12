La scelta è stata fatta, il Milan ora può dare l’ok alla cessione

Importanti novità da Casa Milan, per due firme che sembrano in arrivo ce n’è un’altra invece lontana: sarà addio?

La società rossonera non può essere felice di come stanno andando le cose in campionato e dovranno cercare di capire come risollevare la situazione. Paulo Fonseca non sembra in discussione, però nel mercato di gennaio sarebbe necessario intervenire per migliorare una squadra che ha delle carenze evidenti.

In attesa che apra la sessione invernale della campagna acquisti, il Milan si è concentrato sui rinnovi contrattuali di alcuni calciatori importanti e sembra essere ormai prossimo a formalizzare due operazioni. Ci riferiamo a quelle riguardanti Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Secondo Sky Sport, è confermato il fatto che il club abbia raggiunto gli accordi totali con i rispettivi agenti, pertanto adesso si tratta solo di firmare e ufficializzare tutto.

Calciomercato Milan, due rinnovi e una cessione?

Maignan dovrebbe arrivare a percepire uno stipendio netto annuo da circa 5 milioni di euro, mentre Reijnders con il nuovo contratto guadagnerà circa 3 milioni più bonus. Era urgente soprattutto il rinnovo del portiere, avendo un accordo in scadenza a giugno 2026. Ma è fondamentale anche blindare il nazionale olandese, perché le sue prestazioni non sono passate inosservate ad alcune big d’Europa.

Un altro giocatore che sarebbe importante blindare è Theo Hernandez, a sua volta in scadenza a giugno 2026. Nella giornata di lunedì il suo agente Manuel Garcia Quilon è stato a Casa Milan per un confronto con la dirigenza. Anche se all’uscita dalla sede rossonera ha dichiarato di essere andato lì per questioni fiscali, in realtà le parti hanno iniziato i dialoghi riguardanti il rinnovo contrattuale. Il fatto che la trattativa per uno dei giocatori più importanti della squadra non sia mai decollata in questi mesi è un segnale non di poco conto.

Anche se il procuratore è stato chiaro nell’affermare che Hernandez vuole rimanere al Milan e rinnovare, le parti non sono ancora entrate nella fase calda della negoziazione. È trapelata l’esistenza di una distanza tra ciò che vorrebbe Quilon e ciò che offrirebbe il club, però la situazione non è chiarissima e non si può escludere alcun epilogo. Il rendimento del terzino in questa stagione non depone a suo favore. Se il rinnovo non si dovesse concretizzare entro fine stagione, allora si aprirebbe la porta alla cessione.