Pato al Milan, l’attaccante esce allo scoperto: il messaggio fa impazzire i tifosi (FOTO)

Pato sogna il ritorno in maglia rossonera, ma potrebbe davvero avvenire? Intanto lui non smentisce un’indiscrezione trapelata e risponde.

Il Milan ha recentemente festeggiato i suoi 125 anni di storia e tra gli invitati alle feste organizzate dal club c’era anche Alexandre Pato. Il brasiliano è tornato molto volentieri ad assaporare l’ambiente rossonero, facendo visita prima a Milanello e poi presenziando a San Siro in occasione della partita contro il Genoa. Poi lunedì sera non è mancato all’evento privato organizzato a Milano.

Pato è rimasto molto legato al club e ai tifosi milanisti. La sua esperienza professionale in Italia è durata da agosto 2007 (arrivato minorenne, ha potuto giocare solo da gennaio 2008) a dicembre 2012, il bilancio è il seguente: 150 presenze, 63 gol, 18 assist, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. E tanti rimpianti, perché purtroppo ha avuto diversi infortuni muscolari che gli hanno rovinato la carriera. Sarebbe potuto diventare un fuoriclasse mondiale, aveva sostanzialmente tutto nel suo bagaglio tecnico, però purtroppo ci sono stati degli errori commessi nel trattare i suoi problemi fisici e questo gli ha impedito di essere il giocatore che sembrava destinato a diventare.

Calciomercato Milan, Pato vorrebbe tornare in rossonero

Nelle scorse ore i colleghi di MilanPress.it hanno rivelato che non bisogna escludere totalmente un ritorno di Pato al Milan. Lui tornerebbe più che volentieri per poter dare il suo contributo nei prossimi mesi, realizzerebbe un sogno vestendo di nuovo la maglia di una squadra che ama tanto. Sembra una cosa impossibile, considerando che il brasiliano ha 34 anni e che non gioca dal 2023, quando ha concluso la sua ultima esperienza con il San Paolo, senza brillare particolarmente tra l’altro (10 presenze e 2 gol). È svincolato, la sua carriera è in fase calante da anni ormai e sarebbe uno shock rivederlo varcare il cancello di Milanello come calciatore e non solo da ospite.

Pato ha risposto con un commento al post pubblicato da MilanPress.it su Instagram. Ha scritto “6 mesi” e non sono mancati i commenti di un po’ di tifosi rossoneri, che vedono in questa risposta un’apertura a un eventuale ritorno a Milano. C’è chi davvero lo riaccoglierebbe a braccia aperte e chi razionalmente pensa che tale operazione sia impossibile, considerando che il livello dell’attaccante è lontano da quello dei tempi migliori. Vedremo se ci sarà un qualche tipo di sviluppo, però appare improbabile.