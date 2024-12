La Juventus ricompone la coppia Scudetto: un altro colpo dal Milan

Giuntoli potrebbe comprare un altro giocatore dal Milan dopo Kalulu: i bianconeri ricomporrebbero la coppia Scudetto

Quello di gennaio è da sempre un mercato molto complicato. Nessuna squadra, a metà stagione, vuole liberarsi dei propri giocatori. Ma è una sessione utile per sistemare le lacune della rosa (e il Milan ne ha davvero tanto) e, soprattutto, per risolvere problemi in uscita. In casa rossonera qualche giocatori fuori dal progetto tecnico c’è e sarebbe opportuno provare a piazzarlo a gennaio, così da avere anche qualche introito da rifinanziare.

Sappiamo che Luka Jovic non è nei piani del club. Al termine della scorsa stagione, ha rinnovato il contratto (probabilmente per qualche clausola nel precedente accordo) ma non è mai stato annunciato ufficialmente dalla società; inoltre, gli è stata data anche la possibilità di indossare la maglia numero nove. Ora è infortunato, ma l’idea è quella di piazzarlo altrove. Un altro giocatore che ha perso diverse posizioni nelle gerarchie è Fikayo Tomori: doveva essere una delle colonne della squadra, ormai un senatore, e invece oggi si ritrova ad essere la terza o addirittura la quarta scelta dopo Gabbia, Thiaw e Pavlovic. Un addio a gennaio potrebbe essere una buona soluzione, e si potrebbe verificare un clamoroso scenario.

Dal Milan alla Juve, come Kalulu

Le ultime indiscrezioni, infatti, raccontano di un interesse della Juventus per il difensore inglese. I bianconeri in difesa sono in piena emergenza in seguito agli infortuni di Bremer e Cabal, che dovrebbero aver concluso anzitempo la loro stagione. Hancko è il primo colpo di Giuntoli ma non basta: Thiago Motta ne vuole anche un altro e Tomori può diventare un’opportunità interessante.

In questo modo la Juventus andrebbe a ricomporre la coppia di centrali da Scudetto del Milan: Kalulu e Tomori insieme sono stati un punto di forza importante per quell’incredibile traguardo. Purtroppo non hanno trovato continuità, soprattutto a causa degli infortuni del francese. Che quest’estate è stato ceduto alla Juve forse con troppa leggerezza: la sua duttilità, che gli consente di fare qualsiasi ruolo della difesa, sarebbe tornata molto utile a Fonseca, ma questo rientra nella lunga lista di valutazioni sbagliate dalla dirigenza. Kalulu ora sta facendo benissimo in bianconero e potrebbe essere un fattore per convincere anche Tomori a trasferirsi a Torino. Il Milan, forte di un contratto fino a giugno 2027, chiede almeno 30 milioni per la sua cessione. Giuntoli potrebbe quindi farci un pensierino, ma i rossoneri sperano in qualche proposta dalla Premier League: Newcastle, West Ham, Fulham e Aston Villa le possibili opzioni.