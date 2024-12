Loftus-Cheek, due strade per l’addio al Milan: arriva il via libera

Il futuro al Milan di Rubén Loftus-Cheek è in forte dubbio. Può salutare nel 2025: sono due le strade percorribili

La lista dei calciatori del Milan che sta deludendo in questa stagione è davvero lunga e a gennaio qualcuno lascerà certamente il mondo rossonero.

In cima alla lista, oltre agli esuberi rappresentati da Divock Origi e Fode Ballo–Toure, c’è certamente Luka Jovic. Il serbo è finito ai margini del progetto e la pubalgia non ha migliorato la situazione. Davanti ha Alvaro Morata e Tammy Abraham e la crescita di Francesco Camarda lo mette alla porta. Può restare in Italia, con il Torino in prima fila per prenderlo, ma attenzione al Monza, oltre che alla Juventus. All’estero invece piace il Turchia, oltre che in Arabia Saudita.

Futuro Loftus-Cheek, c’è la possibilità Arabia Saudita

Luka Jovic, però, non è l’unico calciatore che può sbarcare nel campionato saudita. Le principali attenzioni, in realtà, sono puntate su Rubén Loftus-Cheek.

C’è Stefano Pioli pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Per 20/25 milioni di euro può fare le valigie e giocare con Cristiano Ronaldo. La cessione sempre più possibile di Talisca, destinato a giocare in Turchia, infatti, spingerà l’Al-Nassr a mettere le mani su un nuovo giocatore importante e Rubén Loftus-Cheek può rappresentare il rinforzo giusto. L’inglese è un pesce fuor d’acqua nel Milan di Paulo Fonseca che non lo vede come centrocampista, ma l’ex Chelsea fatica a capire le richieste del mister. Così un suo addio non sarebbe certo doloroso. Con Pioli, poi, avrebbe la possibilità di rilanciarsi. L’anno scorso, d’altronde, col tecnico di Parma riuscì a mettere ad andare in doppia cifra, con dieci gol. L’alternativa all’Arabia Saudita per Rubén Loftus-Cheek può essere la Premier League. Newcastle, Aston Villa e West Ham ormai da tempo stanno monitorando la situazione e sono pronti a puntare su di lui. L’Arabia Saudita, nonostante non abbia più i riflettori puntati addosso come un paio di stagioni fa, continua ad avere il suo fascino, chiaramente dal punto di vista economico. Altri calciatori oggi al Milan hanno avuto offerte per sbarcare nel campionato arabo: tra tutti Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, ma gli infortuni hanno bloccato tutto. Alla lista ora si è aggiunto anche il nome di Davide Calabria, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno e sta cercando una nuova squadra.