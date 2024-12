Niente rinnovo, c’è l’annuncio: il Milan si fionda sul colpo a zero

Il rinnovo del giocatore è sempre più lontano, ad annunciarlo è stato lui stesso: opportunità di mercato per il Milan

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i tifosi del Milan si aspettano qualche rinforzo importante per la rosa di Paulo Fonseca. In estate sono stati fatti gravi errori di valutazione da parte della dirigenza, che ha messo a disposizione del tecnico una rosa lunga ma incompatibile con le sue idee di gioco. Anche questo spiega le grosse difficoltà della squadra in questo inizio di stagione. Ora si può intervenire: bastano pochi acquisti, finanziati magari da qualche cessione, per risolvere il problema.

Ma sappiamo che gennaio è una sessione di mercato molto complicata. Al Milan servirebbe almeno un centrocampo e un altro difensore, così da completare il reparto, ma in realtà i rinforzi sono necessari in ogni zona del campo. Per acquistare, però, serve cedere, e anche quello è tutt’altro che semplice. Ci sono anche da valutare le questioni dei giocatori in scadenza: l’accordo con Calabria, ad esempio, scade a giugno e chissà che le parti non possano decidere di separarsi prima. Come sappiamo, il giocatore, da febbraio in poi, può legarsi a qualsiasi altro club. Il suo sostituto, che è dotato anche di grande utilità, potrebbe essere acquistato con lo stesso modus operandi.

Colpo a zero Milan, l’annuncio non lascia dubbi

Ci sono infatti diverse opportunità di mercato a costo zero che possono diventare interessanti anche in chiave Milan. E, a proposito di terzini, c’è da valutare la situazione di Davide Zappacosta. Anche lui, come Calabria, è in scadenza a giugno 2025 e al momento, come annunciato da lui stesso, non c’è una trattativa di rinnovo con l’Atalanta.

Intervistato da Sportmediaset, l’ex Chelsea e Torino è stato piuttosto chiaro in merito: “In realtà non ne stiamo parlando, ma non ho assolutamente nessun pensiero a riguardo. Sono super sereno, con la società c’è un ottimo rapporto, ci conosciamo da tantissimi anni, quindi penso solo a giocare e a fare del mio meglio, sicuramente ci sarà tempo per parlare di contratti“. Se si dovesse scegliere la strada della separazione, e quindi con l’addio a costo zero, potrebbe diventare un’opportunità interessante per il Milan, che si porterebbe a casa un esterno di grande esperienza e che può giocare sia a destra che a sinistra, sia da terzino che da quinto. Anche l’Inter è interessato e attenzione anche al Napoli di Antonio Conte.