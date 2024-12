Sorpresa Terracciano, Fonseca pensa all’ex per Verona-Milan

Possibile novità di formazione per il Milan di Paulo Fonseca nel match contro il Verona

Poche ore e il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo per sfidare il Verona, per la diciassettesima giornata di Serie A.

La squadra rossonera si presenterà al Bentegodi con diverse defezioni, l’ultima quella di Alvaro Morata che si è fermato per una tonsillite. L’attaccante spagnolo ha avuto la febbre alta e il tecnico portoghese ha deciso di non convocarlo. In avanti così la punta di riferimento sarà Tammy Abraham. Alle sue spalle non ci sono dubbi sull’impiego di Rafa Leao, chiamato a trascinare, ancora una volta, il Milan. Agirà sulla sinistra, con Samu Chukwueze sulla destra.

Non ci sarà Francesco Camarda dal primo minuto. Il giovane bomber partirà dalla panchina, con Mattia Liberali ancora titolare, ma nelle ultime ore sta emergendo un’altra ipotesi, quella di vedeee Tijjani Reijnders avanzato. In questo caso toccherebbe a Filippo Terracciano scendere in campo da mediano, al fianco di Youssouf Fofana. C’è un’altra ipotesi che non può essere ignorata e prevedere un turno di riposo per il francese, diffidato. Un dubbio dunque ancora per Paulo Fonseca.

Verona-Milan, la formazione di Fonseca: la scelta su Theo Hernandez

Per quanto riguarda il resto della formazione ci sono davvero pochi dubbi. La giornata di ieri è stata accompagnata dalle news legate a Theo Hernandez.

Da Milanello confermano la crescita del francese, desideroso di riprendersi il posto, ma il giocatore dovrebbe partire ancora dalla panchina, con Alex Jimenez titolare sulla sinistra. L’ottima prestazione fornita contro il Genoa, d’altronde, lascia tranquillo Fonseca.

L’ex Real Madrid completerà così il reparto difensivo con Emerson Royal, Matteo Gabbia e Malick Thiaw. La coppia centrale, formata dall’italiano e dal calciatore tedesco, è ormai a tutti gli effetti quella titolare. Contro il Verona sarebbe la sesta partita insieme per ‘ex Villarreal e l’ex Schalke 04, dopo aver giocato contro l’Empoli, la Juve, l’Atalanta, la Stella Rossa e il Genoa. Con loro dal primo minuto, Mike Maignan, che ovviamente sarà titolare anche stasera, ha così subito solamente tre gol, mantenendo la porta inviolata in tre circostanze. Per Verona-Milan, ricordiamo, mancheranno Christian Pulisic, Rubén Loftus-Cheek, Yunus Musah, oltre ad Alvaro Morata e i lungodegenti Ismael Bennacer (a breve tornerà tra i convocati) e Alessandro Florenzi.