Appoggio totale a Kyrgios: bufera totale tra i tifosi di Sinner

Dichiarazioni a sorpresa su Kyrgios, c’è chi lo appoggia: tifosi di Sinner spiazzati, ecco cosa è successo

Sinner è diventato per Kyrgios una vera e propria ossessione. Da tempo il tennista australiano ha preso di mira il numero uno al mondo: al centro dei suoi pensieri, c’è la questione Clostebol, che non gli è proprio andata giù. Da mesi ormai si scaglia contro l’altoatesino con frecciatine e provocazioni social, a volte anche piuttosto dure, che non hanno mai avuto la soddisfazione di Jannik, che invece nel frattempo continua a macinare vittorie e punti.

Intanto gli Australian Open si avvicinano e questa potrebbe essere per la prima volta dall’inizio di questa scaramuccia social (che parte e finisce solo con Kyrgios) l’occasione di ritrovarli uno di fronte all’altro. Intervenuto a Nothing Major, un noto Podcast, l’australiano ha lanciato la sfida in maniera ancora provocatoria: “Riuscirei a portare ogni singola persona del pubblico contro di lui, farei diventare la partita una vera e propria rivolta. Ogni forma di rispetto sparirebbe, farei qualsiasi cosa pur di vincere la partita”. Tutto il mondo del tennis, in realtà, si è sempre schierato a favore di Sinner, ritenendo quelle di Kyrgios uscite del tutto fuori luogo. Eppure, c’è chi, invece, non solo lo appoggia, ma addirittura lo stima per il suo modo di fare.

Osaka elogia Kyrgios, le parole spiazzano tutti

Il riferimento è a Naomi Osaka, tennista giapponese, che ha speso parole di elogio nei confronti di Nick nel corso di un’intervista a Harper’s Bazaar, una rivista statunitense. Dichiarazioni mal digerite dai tifosi di Sinner e, probabilmente, anche da esponenti del mondo del tennis che non gradiscono le uscite dell’australiano. Ma cosa ha detto la Osaka?

La giapponese è legata a Kyrgios in quanto protagonisti nell’ultima edizione degli US Open: sono scesi in campo insieme per rendere omaggio a Kobe Bryant. “È una persona dinamica sia dentro che fuori dal campo. Sono molto attratto da persone come lui, che non si scusano per quello che sono e non hanno paura di mostrare la loro genuina personalità“, le dichiarazioni di Osaka. Che poi ha aggiunto: “Ci sono cose che la gente non sa di lui, posso dire che ha un grande cuore ed è molto generoso con tutti, un aspetto che ammiro molto. C’è un lato di lui che poche persone vedono“. Insomma, dichiarazioni che hanno spiazzato tutti i fan ma che evidentemente si legano ad un fattore di amicizia molto forte fra i due. Che Nick possa essere una persona di cuore nessuno lo mette in dubbio, ma le sue parole contro Sinner in questi mesi non regalano di lui una bella immagine.