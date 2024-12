La nuova idea porta a Parma: Milan, scambio in vista

Idea dal Parma per rinforzare il centrocampo e regalare a Fonseca un elemento di qualità: può arrivare con lo scambio

Il Milan chiuderà questo 2024 il 29 dicembre contro la Roma in campionato. Gli impegni, però, non sono finiti e non c’è alcun tipo di pausa: dopo pochissimi giorni, la squadra partirà per l’Arabia Saudita per giocare la Supercoppa, la prima partita è in programma il 3 gennaio contro la Juventus per la semifinale. La finale si giocherà il 6, e c’è la possibilità di affrontare di nuovo l’Inter come due anni fa (e non finì benissimo per i rossoneri).

Per la prima volta in questa stagione, Paulo Fonseca deve fare i conti con un’emergenza infortuni: Loftus-Cheek, Musah, Okafor e Pulisic hanno attualmente problemi fisici e i primi tre dovrebbero rientrare solo il prossimo anno. Per Loftus-Cheek e Okafor, niente Supercoppa; c’è più ottimismo invece per la presenza di Musah così come quella di Pulisic, che potrebbe essere già a disposizione contro la Roma a fine anno. A breve, inoltre, si entrerà nel mercato di gennaio e la società dovrebbe fare qualche operazione per aiutare Fonseca e rimediare ai grossolani errori dell’estate sulla valutazione di alcuni giocatori e sul loro effettivo rendimento in un calcio così diverso da quello di Pioli.

Dal Parma al Milan, il colpo per la svolta

C’è un giocatore che stiamo ammirando in questa Serie A e che potrebbe fare al caso dei rossoneri: è Adrian Bernabé del Parma, un elemento dalle qualità tecniche incredibili e molto duttile anche dal punto di vista tattico. Può giocare davanti alla difesa così come da trequartista dietro la punta: il Milan, se ha davvero ambizione come dicono i dirigenti, dovrebbe fare proprio questo tipo di acquisti.

Come convincere il Parma? La richiesta è molto alta, soprattutto dopo questo inizio di stagione straordinario. Era un giocatore da prendere in estate, ma purtroppo il Milan non ci ha pensato. Può farlo adesso, sperando di abbassare la cifra di acquisto con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Kevin Zeroli può essere la soluzione: è il capitano del Milan Futuro ma per lui potrebbe essere meglio fare un’esperienza subito in Serie A e giocare con continuità. Non sarebbe da cedere a titolo definitivo: piuttosto, un prestito più soldi per arrivare al cartellino di Bernabé, che potrebbe davvero cambiare il volto del centrocampo rossonero. Vedremo se i rossoneri ci proveranno sul serio: lo spagnolo, scuola Manchester City, è un grande talento e fa gola a tantissime squadre, in Italia e non solo.