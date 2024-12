La richiesta è di 30 milioni, il Milan ne offre 22: si tratta per il grande colpo

La società rossonera punta all’acquisto di un centrocampista: in questo momento c’è distanza tra la proposta e il prezzo fissato.

Il centrocampo è un reparto nel quale il Milan avrebbe bisogno di intervenire e lo ripetiamo da tanto tempo. La sessione di calciomercato prevista a gennaio 2025 può essere un’occasione nella quale porre rimedio a un difetto della squadra oggi allenata da Paulo Fonseca.

Da capire se la dirigenza interverrà e se nel caso lo farà con un investimento oppure puntando a una soluzione low cost, come ad esempio un prestito con diritto di riscatto. Da settimane si parla di vari nomi nel mirino, soprattutto stranieri. Ma ce n’è anche uno italiano che sarebbe molto utile alla mediana rossonera: Samuele Ricci. Il 23enne di Pontedera milita nel Torino, dove sta facendo molto bene. È anche entrato le giro della nazionale maggiore azzurra guidata da Luciano Spalletti.

Calciomercato Milan, affare in Serie A: i dettagli

Il contratto di Ricci scade a giugno 2026 e il Milan vorrebbe approfittarne per fare un buon affare, senza spendere una cifra eccessiva per il cartellino del centrocampista. Lo stesso piano riguarda anche altre società, della Serie A e non solo.

Il Torino vorrebbe almeno 30 milioni di euro per cedere il suo gioiello, ma il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 22 milioni. C’è un po’ di distanza tra le parti. Da non escludere neppure l’inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Il patron granata Urbano Cairo vorrebbe tenere il giocatore almeno fino a fine stagione, provando nel frattempo a rinnovargli il contratto, però le richieste da club importanti potrebbero rovinare i suoi piani.

Ricci sembra piacere anche a Liverpool e Manchester City, altre due destinazioni molto gradite al diretto interessati: chi non sogna di giocare in Premier League? Però il Milan proverà a giocarsi le proprie carte per battere la concorrenza delle ricche società inglesi. Assicurarsi l’ex Empoli sarebbe un grande colpo per il centrocampo della squadra, bisognosa anche di qualche italiano in più, non solo per una questione di liste… Avere un gruppetto di italiani in organico è sempre importante.

Altri centrocampisti della Serie A monitorati dal Milan sono Reda Belahyane dell’Hellas Verona e Warren Bondo del Monza. I primi sondaggi sono già partiti, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.