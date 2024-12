Affare Ibra-Galliani: Milan e Monza beffano la Juventus

Milan e Monza sono pronti a chiudere un colpo di calciomercato che potrebbe battere la concorrenza della Juventus, nelle ultime settimane forte sul calciatore in questione.

La vittoria in casa del Verona non ha nascosto le lacune del Milan che, di positivo, ha portato a casa dal Veneto solo i tre punti.

La squadra di Paulo Fonseca andrà ritoccata durante la sessione di mercato invernale con il club che ha sempre un occhio a quelli che potrebbero essere i rinforzi in vista della prossima estate. Milan e Monza sono in contatto per cercare di trovare quelli che sono gli incastri giusti per mettere a segno un colpo in sinergia. Ibrahimovic e Galliani sono infatti pronti a chiudere un affare che permetterebbe ai due club di battere la concorrenza della Juventus.

Calciomercato, colpo in sinergia tra Milan e Monza

Milan, Monza e Juventus sono su Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea che fatica a trovare spazio alla corte di Enzo Maresca. L’idea dei rossoneri e dei brianzoli è quella di chiudere un’operazione congiunta che permetterebbe al Milan di avere il cartellino del calciatore ed alla squadra allenata da Nesta di avere a disposizione il mediano fino al termine del campionato.

Il Milan sarebbe pronto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo per una somma che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, andando a girare immediatamente il centrocampista in prestito ai biancorossi. Un’operazione che potrebbe poi essere estesa anche al prossimo campionato nel caso in cui il Monza dovesse riuscire a centrare la salvezza.

Su Casadei c’è forte l’interesse della Juventus che, nelle ultime settimane, si è fatta fortemente avanti con il Chelsea per l’ex giocatore dell’Inter. Il mediano in estate ha rifiutato ogni tipo di trasferimento in prestito, stanco di girare da una squadra all’altra, e desideroso di giocarsi le sue possibilità alla corte di Maresca. Ora però sembra essere giunto il momento dell’addio con diverse squadre italiane che sono sulle sue tracce.

La sinergia tra Milan e Monza permetterebbe al giovane calciatore di giocare con maggiore continuità fino alla fine del campionato andandosi ad adattare ad una Serie A che ancora non conosce. In estate poi, in base al risultato sportivo del Monza, i due club si incontrerebbero per decidere se portare da subito il centrocampista a Milanello o proseguire con ultimo anno di prestito in Brianza.