Milan, rivelazione a sorpresa: ha rinnovato fino al 2027

In queste ore è arrivata una importante rivelazione: il Milan ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2027

Sarà un Natale di grande tensione in casa Milan. Il successo contro l’Hellas Verona non ha inciso granché sull’umore dei tifosi, delusi dalla prestazione della squadra. Anche al Bentegodi non sono mancati i cori contro la società: ormai la contestazione è avviata e la sensazione è che non basterà fare qualche vittoria per calmare la piazza. Potrebbe invece servire uno sforzo sul mercato a gennaio, rispondendo così alle accuse di poca ambizione.

La sessione invernale è alle porte: il Milan non sa ancora se interverrà o meno, ma tutti gli indizi portano a pensare che sì, qualcosa arriverà. A centrocampo? Forse, anche se tutto dipenderà da quali garanzie fisiche darà Ismael Bennacer, rientrato in gruppo dopo un lunghissimo stop per infortunio al polpaccio. Se l’algerino risponderà bene, allora si potrebbe anche decidere di restare così. Attenzione però alle possibili uscite: eventuali cessioni cambierebbero di parecchio gli scenari, ma per capirlo bisogna aspettare qualche giorno ancora. Intanto, oltre ai risultati negativi e ad una scarsa qualità di gioco, c’è grande rammarico anche per alcune scelte di mercato.

Il Milan ha rinnovato il suo contratto: la rivelazione

In estate, negli ultimi giorni di agosto, il Milan aveva deciso di cedere Alexis Saelemaekers in prestito secco alla Roma in cambio di Tammy Abraham. Una scelta che ha sorpreso tutti: il belga era stato il migliore del pre campionato e lo stesso Paulo Fonseca aveva detto pubblicamente di volerlo tenere. A quanto pare però il suo parere non è contato: il Milan ha deciso comunque di venderlo, e ora ne paga le conseguenze.

La situazione di Saelemaekers è ancora tutta da valutare: il belga, come detto, è in prestito secco, quindi per capire il suo futuro bisognerà trovare un nuovo accordo fra i club. Intanto però il Milan una cosa buona l’ha fatta: prima di dare il via libera alla cessione in prestito, come rivelato da Matteo Moretto, ha deciso di rinnovargli il contratto fino a giugno 2027. Questo significa che, se non dovesse arrivare una soluzione fra le società, i rossoneri potrebbero anche decidere di riportarlo a casa e di approfittare del lungo contratto. Ma conosciamo questa proprietà e sappiamo perfettamente che, se la Roma dovesse decidere di fare un’offerta economica da 10-15 milioni, verrà comunque venduto. Vedremo cosa accadrà, ma bisogna aspettare per forza fine stagione.