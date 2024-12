Allarme big, non è un problema di soldi: così il Milan evita le cessioni eccellenti

In questi giorni si sta parlando sempre più con insistenza di un possibile addio di un big nel corso della prossima estate: il punto della situazione

La classifica è lì a dirci inesorabilmente che il Milan rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. La vittoria sofferta contro il Verona fin qui ha permesso ai rossoneri solamente di non perdere ulteriori punti dalle squadre di testa.

Tutte, infatti, hanno vinto. Stasera toccherà alla Fiorentina, che gioca però tra le mura amiche, contro l’Udinese, oltre che all’Inter, impegnata nel derby contro il Como. Ma solo il più grande degli ottimisti può davvero pensare di fare la corsa ai nerazzurri. La Champions League, dunque, resta a serio rischio.

Senza la qualificazione alla competizione europea più importante il danno sportivo sarebbe davvero importante, rappresenterebbe un passo indietro notevole per il Diavolo, che ormai da qualche anno si qualifica stabilmente alla Champions League. Ma ai piani alti di via Aldo Rossi pensano soprattutto al danno economico che ne conseguirebbe senza gli introiti della coppa. Introiti che bisognerebbe, chiaramente, far rientrare da altre parti, verosimilmente dalle cessioni.

Milan, big a rischio? Il punto della situazione

In questi giorni così sta parlando con sempre maggiore insistenza della possibilità che qualche big lasci il Milan nel corso dell’estate. Si sta chiaramente facendo riferimento a Theo Hernandez, che potrebbe fare le valigie anche con un rinnovo firmato, ma anche a Rafa Leao e Tijjani Reijnders.

Ma più che un problema economico, la mancata qualificazione in Champions League potrebbe rappresentare il punto più basso di un progetto senza vere ambizioni. E’ questo che potrebbe preoccupare i calciatori, che senza la coppa più importante potrebbero chiedere di andar via. I giocatori forti hanno voglia di vincere e al Milan oggi non sembra esserci questa possibilità.

Per quanto riguarda i soldi, invece, appare evidente che il Milan potrà incassarne tanti senza sacrificare dei big. Dai presiti ad esempio il Diavolo conta di guadagnare sui 50 milioni di euro, da De Ketelaere (il riscatto avverrà ufficialmente a febbraio) a Pierre Kalulu, passando per Tommaso Pobega e Yacine Adli. Senza parlare degli esuberi: Moncada e Furlani dovranno essere bravi a cedere bene anche Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. Pensare di arrivare ad un tesoretto da 100 milioni non appare così impossibile senza l’addio di alcun big.