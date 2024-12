Nuovo dramma per Theo Hernandez: è successo il peggio

Theo Hernandez vive un momento davvero negativo: le ultime considerazioni e giudizi sono una mazzata per il terzino vice-capitano del Milan.

Nonostante la vittoria di misura sul campo dell’Hellas Verona, che ha ridato quanto meno fiato e morale alla squadra, c’è ancora tanto scetticismo nel Milan di oggi. La squadra rossonera infatti sta attraversando un periodo ricco di alti e bassi, senza un gioco realmente brillante e con una rosa falcidiata dagli infortuni.

Basti pensare ai recenti stop muscolari dei vari Musah, Loftus-Cheek, Pulisic ed ultimo anche Rafa Leao, fermatosi proprio al Bentegodi. Non bastassero queste notizie poco positive, Paulo Fonseca deve fare i conti anche con lo stato di forma non brillante di alcuni elementi che sarebbero dovuti essere leader ed architravi principali della sua squadra.

L’esempio lampante si chiama Theo Hernandez. Il terzino sinistro e vice-capitano del Milan sta rendendo molto al di sotto delle proprie capacità, sembrando un lontanissimo parente del Theo devastante e inarrestabile delle scorse stagioni. Si vocifera di un rapporto già logoro con il tecnico e di motivazioni sotto le scarpe per il numero 19, che inevitabilmente è finito nel mirino dei tifosi rossoneri.

Tifosi del Milan contro Theo Hernandez: critiche feroci sui social

L’ultima prestazione contro il Verona ha confermato lo stato di forma ed emotivo davvero scarso di Theo Hernandez, che come detto appare mollo ed irriconoscibile. I maggiori quotidiani sportivi hanno bocciato la sua gara, con voti che al massimo hanno raggiunto il 5.5 di valutazione.

Molti tifosi milanisti si sentono traditi dall’atteggiamento di Hernandez, che da elemento fondamentale del Milan è passato ad essere un grosso punto interrogativo, forse non più motivato nel giocare in maglia rossonera. Sul social X sono giunte numerose reazioni negative alla sua ultima prestazione.

“Condizioni psico-fisiche da ex giocatore” – è uno dei commenti più gettonati dagli utenti sui social, a descrivere sinteticamente come appare Theo in questo momento. “Non è più lui, fatica a correre, imbarazzante. Situazione più seria di quello che sembra” – ha scritto un altro tifoso, facendo intendere come ci sia qualcosa di molto più grave dietro alle prestazioni insufficienti del francese.

C’è poi chi la prende con ironia: “Theo Hernandez entrato in campo con la stessa voglia che abbiamo noi di andare a lavorare il Lunedì mattina“. Inoltre alcuni tifosi gli preferirebbero volentieri in campo il giovane Alex Jimenez, spagnolo classe 2005 che ha giocato una buonissima partita da esterno sinistro a Verona: “Meglio Jimenez, completamente d’accordo, Theo invece è indifendibile e bisogna dire lo cose come stanno”.

Situazione molto complessa in casa rossonera. Non è da escludere, a questo punto, che il futuro di Hernandez sia sempre più lontano da San Siro…