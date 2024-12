Scambio assurdo per Reijnders: tifosi del Milan in lacrime

Quale sarà il futuro di Tijjani Reijnders al Milan? Dubbi sulla permanenza dell’olandese che è finito nel mirino di un top club. Offerta di scambio per i rossoneri che stanno riflettendo riguardo questa operazione.

Tijjani Reijnders ha impiegato un anno per conquistare i tifosi rossoneri, che chiedevano proprio questo da lui: gol e assist. Numeri da top player per l’olandese, che è considerato uno dei migliori della rosa del Milan. Ecco perché, adesso, la società ha fretta di rinnovare per blindare il proprio giocatore che ha già ricevuto delle offerte dalla Premier League. Ecco le ultimissime riguardo lo scambio pazzo proposto ai rossoneri che ha stupito e non poco anche la tifoseria.

Il Milan ha bisogno di qualche ritocco per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Prima di procedere ai nuovi acquisti, la società deve liberare l’organico e cedere alcuni elementi, che non rientrano nei piani del tecnico. Intanto, oltre a piazzare gli esuberi, sulla scrivani di via Aldo Rossi, è arrivata una richiesta anche per un big della rosa come Reijnders che è finito nel mirino di una società inglese.

Calciomercato Milan: la proposta di scambio arriva da Manchester

Arrivano importanti novità sul futuro di Reijnders al Milan. Ecco tutti i dettagli riguardo l’offerta di scambio del Manchester United che è disposto a fare follie pur di arrivare al centrocampista olandese, considerato dal Amorim il profilo capace di far fare il salto di qualità ai Red Devils.

Dall’Inghilterra arriva la conferma riguardo l’interesse del Manchester United che è pazzo di Reijnders. Addirittura, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto un giovane talento che è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, tornato alla ribalta nell’ultimo periodo. Si tratta di Amad Diallo che è un profilo che può tornare utile al Milan in fase offensiva, come ala destra. Resta, ovviamente, l’incognita riguardo la valutazione dei due giocatori con i rossoneri che in questo momento preferirebbero puntare sull’olandese piuttosto che prendere un altro giocatore offensivo. La situazione potrebbe cambiare in caso di offerta economica da parte dei Red Devils che oltre a cedere al Milan Diallo dovrebbero versare anche una quota cash per chiudere l’intesa e portare al Manchester United Reijnders. Non resta dunque che attendere l’evolversi del calciomercato con il mese di gennaio che potrebbe regalare non poche soprese, anche per il Milan.