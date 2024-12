Tensioni Inter-Milan, Marotta risponde a Cardinale: “Parole offensive e irrispettose”

Cardinale ha fatto una dichiarazione sull’Inter che non è piaciuta alla società nerazzurra: Marotta ha replicato a Sky.

Negli ultimi giorni sono emerse delle parole di Gerry Cardinale e di alcuni esponenti della dirigenza rossonera che hanno fatto molto discutere. Fanno tutte parte di un documento di 24 pagine della Harvard Business School in cui si analizza il “caso Milan”.

Il fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria del Diavolo, ha messo in evidenza l’importanza di vincere con intelligenza: ovvero, tenendo in ordine i conti e non facendo mosse azzardate che potrebbero rovinare il bilancio. Nel suo discorso ha tirato in ballo anche l’Inter, dicendo quanto segue: “L’Inter ha vinto lo Scudetto e poi è andata in bancarotta: è questo quello che vogliamo?“. Parole che ovviamente hanno dato fastidio al club nerazzurro e che sono state oggetto di tanti commenti anche sui social network.

Inter VS Milan, Marotta replica a Cardinale

Beppe Marotta prima di Inter-Como ha parlato ai microfoni di DAZN e ha commentato quanto dichiarato da Cardinale: “Sono dichiarazioni inopportune, fuori luogo e offensive. Ha mostrato una mancanza di rispetto nei confronti del prestigio, dell’immagine del club e dei suoi tifosi. Credo anche che abbia un po’ confuso le cose. Vero che il nostro socio di maggioranza negli anni scorsi ha avuto delle difficoltà economico-finanziarie ed è stato affiancato già due anni fa da Oaktree, che oggi è il nostro proprietario. Ma una cosa è la difficoltà del socio di maggioranza e un’altra è la gestione dell’Inter, che passa attraverso esami come il Fair Play Finanziario dell’UEFA e dei criteri economici delle licenze nazionali“.

Il presidente dell’Inter ha ribadito lo stesso concetto anche a Sky Sport e ha aggiunto: “Siamo passati da una perdita di 246 milioni a una di 46 milioni, conseguendo nella passata stagione la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Visto che siamo a Natale e si parla di stelle, un po’ di ironia mettiamola: abbiamo conquistato la seconda stella e siamo l’unica squadra di Milano ad avercela“.

Vedremo se dal Milan arriverà una risposta ulteriore, magari per chiarire meglio ciò che intendeva Cardinale. Sicuramente non si può dire che il club nerazzurro abbia avuto una gestione economico-finanziaria esemplare in questi anni, anche se poi dal punto di vista sportivo c’è poco da dire: parlano i risultati.