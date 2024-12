Futuro Saelemaekers: a Roma convince, la scelta del Milan

Alexis Saelemaekers è pronto a tornare a San Siro, da avversario. Domenica giocherà con la maglia della Roma contro il Milan

Alexis Saelemaekers si è preso la Roma. L’esterno belga, dopo un inizio complicato per via di un infortunio, che lo ha tenuto fuori dai campi per diverso tempo, è diventato un titolare della squadra di Claudio Ranieri.

Domenica è arrivato anche uno splendido goal, contro il Parma, che non è stato altro che la ciliegina sulla torta di una prestazione perfetta. Nella Capitale sono ovviamente soddisfatti del giocatore che nelle ultime ore del mercato estivo ha varcato i cancelli di Trigoria, con Tammy Abraham che ha fatto il percorso inverso. Il doppio affare, come è noto, è andato in porto col prestito secco. Le due squadre si sono però promesse di aggiornarsi più avanti e domenica a San Siro ci sarà modo per fare il punto della situazione.

Ad oggi i giallorossi sono pronti a puntare ancora sull’ex Bologna. Discorso diverso per il Milan, che non appare intenzionato a trattenere Tammy Abraham. L’inglese ha uno stipendio importante, superiore ai quattro milioni di euro netti a stagione. Troppo alto per un calciatore che di fatto è una seconda scelta. In futuro il Diavolo vorrebbe avere in rosa un centravanti titolare ed evidentemente non c’è spazio insieme per l’ex Chelsea e Alvaro Morata. Vista la situazione contrattuale è facile che sia così proprio lo spagnolo ex Atletico Madrid a fare la riserva nel Milan, al nuovo acquisto.

Saelemaekers, futuro da scrivere: il punto della situazione

Per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, invece, oggi è destinato a far ritorno in rossonero, dove ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il Milan si è assicurato un’opzione per un rinnovo fino al 2027, prima di lasciare la Lombardia.

Il futuro del belga, però, è tutto da scrivere. Il calciatore ha bisogno di garanzie e dopo il secondo anno in prestito è giusto che ci siano certezze. Le squadre interessate all’esterno non mancano, ma va detto che Saelemaekers oggi farebbe il titolare anche al Milan. La valutazione che ne va il Diavolo è superiore ai 20 milioni di euro, ma non esclude la possibilità di tenerselo, finalmente per dargli un ruolo da protagonista (Paulo Fonseca lo avrebbe fatto). Sarà chiaramente decisivo il parere dello stesso calciatore, intenzionato a 25 anni a trovare stabilità