Il Milan può sorridere: sono in arrivo 10 milioni dal mercato

Giungono buone notizie per il Milan sul fronte mercato con i rossoneri che sono pronti a chiudere un’importante operazione in uscita che porterà circa 10 milioni di euro.

Tra affari in entrata e in uscita in casa Milan il calciomercato tiene banco. La dirigenza rossonera è pronta ad incassare una somma importante con 10 milioni in arrivo nelle casse.

Uno degli obiettivi principali del Milan in questa sessione di calciomercato invernale è quello di trovare un centrocampista che possa sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Un compito non facile per la squadra mercato rossonera che deve valutare diverse alternative considerato il fatto che il sogno, rappresentato da Samuele Ricci, appare molto difficile da raggiungere per via del muro alzato da Urbano Cairo che chiede circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Intanto però, stanno per arrivare 10 milioni che fanno molto comodo per le varie operazioni da chiudere.

Milan, che affare: 10 milioni in arrivo in cassa

Il Milan è pronto ad incassare 10 milioni di euro dal riscatto di Tommaso Pobega. Il centrocampista, dopo un inizio non facile tra infortuni e prestazioni non convincenti, si sta affermando come una colonna del Bologna di Vincenzo Italiano con la società rossoblu pronta ad acquistarlo a titolo definitivo.

Passato in prestito al Bologna durante il mercato estivo, il club rossoblu ha concordato con il Milan un diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Un’operazione che gli emiliani appaiono intenzionati a chiudere andando a versare però nelle casse del club meneghino una somma più bassa già nelle prossime settimane.

Una mossa, quella del Bologna, volta a cercare uno sconto nell’affare da parte del Milan. Un riscatto anticipato che può fare comodo al Milan per chiudere qualche operazione già durante il mercato di gennaio ed alla società rossoblu di abbassare le richieste. I rossoneri potrebbero accettare di incassare un paio di milioni in meno ma avere da subito la certezza che l’operazione venga chiusa positivamente non come accaduto durante la scorsa estate con Saelemaekers, poi tornato in rossonero.

Ad inizio gennaio ci sarà con ogni probabilità un incontro tra le parti con i due club che parleranno dell’affare per provare a chiudere positivamente l’operazione. Pobega, dal canto suo, sta vivendo un’ottima stagione agli ordini di Vincenzo Italiano con il tecnico che già lo conosceva bene avendolo avuto a disposizione durante l’avventura sulla panchina dello Spezia.