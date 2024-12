L’ex Inter in prestito: tutto confermato in casa Milan

Un giocatore che in passato ha vestito la maglia nerazzurra potrebbe partire nel mercato di gennaio: il Milan ci aveva pensato, ci riproverà?

La sessione invernale del calciomercato si avvicina e c’è grande curiosità di vedere se la società rossonera interverrà per migliorare la squadra affidata a Paulo Fonseca. Come abbiamo raccontato tante volte, il centrocampo è un reparto nel quale sarebbe utile prendere un rinforzo a gennaio.

Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono stati chiamati a fare gli straordinari, non avendo delle riserve all’altezza. Il rientro di Ismael Bennacer potrebbe essere importante in quest’ottica, però servirà del tempo al nazionale algerino per ritrovare il 100% della condizione fisica e il ritmo partita. La dirigenza farebbe bene a cercare di prendere un innesto funzionale al progetto tecnico. Sul mercato ci possono essere delle buone occasioni da sfruttare.

Calciomercato Milan, dalla Premier League alla Serie A?

Sono diversi i nomi accostati al Diavolo in queste settimane e i tifosi auspicano di vedere un volto nuovo varcare il cancello di Milanello nelle prossime settimane. E certamente lo spera anche Fonseca stesso.

Probabilmente il rinforzo non si chiamerà Cesare Casadei, 21enne in forza al Chelsea e con un noto passato nel settore giovanile dell’Inter. Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, la società rossonera aveva pensato di prendere il giocatore in prestito la scorsa estate, quando era gestito dal precedente agente (intermediario nell’operazione che ha portato Paulo Fonseca a Milano). Adesso il centrocampista, affidatosi all’agenzia Epic Sports Italy, non rientra più nella lista degli obiettivi per gennaio.

Casadei è comunque destinato a lasciare il Chelsea, dove ha pochissimo spazio. In Serie A sono soprattutto Lazio e Monza a pensare a lui. I Blues, che lo avevano acquistato per circa 15 milioni di euro nel mercato estivo 2022, sono disposti a cederlo in prestito. Il ragazzo sarebbe ben felice di tornare nel suo Paese di origine, dove non ha mai esordito né nel massimo campionato né in Coppa Italia. Potrebbe rappresentare un buon innesto per più squadre. Certamente troverà una sistemazione, è un calciatore con un buon potenziale che ha “solo” bisogno di giocare con una certa continuità.