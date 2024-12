Moncada a caccia del centrocampista: quattro nomi sul taccuino

Il Milan cerca un centrocampista per il mercato di gennaio: quattro nomi sul taccuino di Moncada, tre di questi giocano in Serie A

Milan–Roma sarà l’ultima partita del 2024. Per l’occasione, Paulo Fonseca potrebbe recuperare alcuni infortunati. Ad oggi è infatti previsto il rientro di Christian Pulisic, pronto a tornare in campo dopo la lesione accusata a Bergamo. Un ritorno importante soprattutto in vista della Supercoppa Italiana: il 3 gennaio il Milan sarà in campo per affrontare la Juventus in semifinale e avere l’americano a disposizione è una grande notizia. Ma contro la Roma potrebbe non essere l’unico rientro.

Potrebbe tornare a disposizione di Fonseca anche Ismael Bennacer, che ha ormai recuperato dall’infortunio al polpaccio di inizio settembre. La scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per tornare. Da lui, tra l’altro, dipenderanno anche le mosse di mercato per il mese di gennaio: se dovesse dare buone risposte dal punto di vista fisico, non è da escludere che la società decida di non intervenire in entrata. In caso contrario, invece, si penserà ad un innesto. Al momento sul taccuino di Geoffrey Moncada ci sono quattro nomi.

I quattro nomi sul taccuino di Moncada per il centrocampo

Tre di questi giocano in Serie A, e sono elementi sicuramente validi ma che non permetterebbero alla squadra di fare un salto di qualità. D’altronde, in questo momento al Milan non servono titolari perché Fofana e Reijnders sono intoccabili, ma è necessario avere delle alternative di valore visto che si giocherà spesso ogni tre giorni fra tutte le competizioni. E Fofana e Reijnders hanno già fatto parecchi straordinari.

Per questo motivo obiettivi come Samuele Ricci sono rimandati a giugno (anche perché è troppo difficile convincere oggi il Torino a cederlo). Moncada ha quindi proposto quattro nomi. Belahyane è una delle rivelazioni più interessanti di questa prima parte di Serie A con la maglia dell’Hellas Verona, una gran bella intuizione di mercato della società gialloblu: il Milan ha già fatto un sondaggio, al momento non ci sono contatti concreti ma lui è uno dei nomi più caldi. Altre due alternative dalla Serie A: Warren Bondo del Monza, cercato dai rossoneri anche in passato quando era un parametro zero, e Frendrup del Genoa, versatilissimo centrocampista. Infine, Johnny Cardoso del Real Betis, che fra i quattro è decisamente il più costoso e, inevitabilmente, anche il più pronto. In Spagna sta facendo davvero benissimo e questo ha fatto lievitare il costo del cartellino. Il Milan lo aveva cercato anche in estate prima di andare all-in su Fofana.