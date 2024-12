Razzismo verso Maignan in Verona-Milan: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo

Nuovo episodio di discriminazione nei confronti del portiere rossonero: ecco gli ultimi sviluppi ufficiali.

Purtroppo nel mondo del calcio succedono situazioni che poco hanno a che fare con lo sport e che purtroppo vanno a macchiare delle partite. Sbagliato generalizzare, però è evidente che qualcuno a volte va allo stadio più per manifestare la propria ignoranza che per viversi semplicemente un evento sportivo.

Al Milan ne sanno qualcosa, visto che sono successi episodi di razzismo negli ultimi anni. Mike Maignan è il bersaglio principale. Nella passata stagione è successo contro l’Udinese a Udine, dove alcuni tifosi bianconeri si erano resi protagonisti di alcuni gesti discriminatori che lo hanno spinto ad abbandonare il campo. Una situazione veramente vergognosa e che ha visto il portiere francese essere sostenuto dal suo club e non solo. L’Udinese è intervenuta per bandire dallo stadio i colpevoli e il sindaco della città friulana aveva anche proposto la cittadinanza onoraria, bocciata dal Consiglio.

Discriminazione razziale: cosa è successo a Verona

Maignan è stato protagonista di una situazione spiacevole anche nella partita di venerdì scorso tra Hellas Verona e Milan. L’estremo difensore rossonero ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Marinelli nel finale, perché al suo indirizzo erano arrivati alcuni cori razzisti. Lo speaker è intervenuto per intimare quei tifosi a smetterla, minacciando la sospensione del match.

Oggi il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato ufficiale sulla vicenda: “Letto il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero di tifosi responsabili dei cori di discriminazione raziale, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione al riguardo della società scaligera“.

La Procura della FIGC è stata invitata da Gerardo Mastrandrea ad approfondire il caso per vederci più chiaro. Si attendono novità a breve. Vedremo se verranno presi provvedimenti che riguarderanno lo stadio Marcantonio Bentegodi. L’Udinese era stata inizialmente punita con una gara da disputare a porte chiuse, ma dopo il ricorso fu deciso di chiudere solo la Curva Nord, per due giornate. Non rimane che attendere per capire se pure all’Hellas Verona succederà qualcosa di simile.