Tomori alla Juventus: il Milan ha scelto il sostituto

Fikayo Tomori può lasciare il Milan per sbarcare a Torino e raggiungere Pierre Kalulu alla Juventus. Il Diavolo ha scelto il sostituto

Milan e Juventus possono tornare a fare affari. Come ampiamente previsto, anche sulle pagine di MilanLive.it, sul tavolo delle trattative è pronto a finire il nome di Fikayo Tomori.

Il centrale inglese ha ormai perso il posto da titolare, con Malick Thiaw e Matteo Gabbia che sono diventati la coppia prescelta da Paulo Fonseca. Dopo tanti cambiamenti, il tecnico rossonero ha scelto di puntare sull’italiano e sul tedesco. Pavolovic e Tomori sono dunque le riserve, ma se per il serbo appare una situazione normale, essendo arrivato solo in estate, il discorso è diverso per l’inglese.

Il centrale ex Chelsea è stato protagonista con il Milan fino a poco tempo fa, vincendo anche uno Scudetto da titolarissimo. Ora tutto è cambiato e il suo futuro è da scrivere. Il Diavolo, però, ha speso davvero molto per riscattarlo dal Chelsea, ben 35 milioni di euro. Un prezzo che va ricordato bene quando si parla di una sua possibile cessione.

Milan, fissato il prezzo per Tomori: la Juve è avvertita

Il calciatore è chiaramente insoddisfatto ed è pronto a valutare le possibili offerte che arriveranno. Tomori piace tanto in Inghilterra, con il Newcastle e l’Aston Villa che sono sulle sue tracce, ma in Italia il calciatore interessa, come detto, alla Juventus.

I bianconeri devono fare i conti con il brutto infortunio di Bremer, che ha chiuso anzitempo la stagione, e Tomori può essere il nome giusto, anche perché andrebbe a riformare quella coppia perfetta con Pierre Kalulu. Il francese, che la Juve è pronta a riscattare, è arrivato in estate a Torino con la formula del prestito. Una formula che il Diavolo non può concedere per Tomori, per ovvi motivi.

Il Milan vuole certezze sulla sua cessione – il valore del cartellino è di 30 milioni di euro, ma può essere ceduto a qualcosa meno – per poter acquistare un nuovo difensore. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Cristhian Mosquera del Valencia. Gli spagnoli, però, difficilmente cederanno il giocatore durante il calciomercato di gennaio. La Juventus, dovrà dunque essere convincente per potersi prendere Tomori. Il Milan non può certo rimanere con soli tre centrali da qui al termine della stagione.