Milan, c’è un solo grande obiettivo: è il sogno per l’estate

Il Milan ha un solo grande obiettivo di mercato per la prossima estate: è già tutto deciso

Non sta andando come la società si aspettava la stagione del Milan. Sono stati mesi molto difficili fra risultati negativi, prestazioni altalenanti e, soprattutto, tanti casi interni gestiti in maniera approssimativa dal club.

Paulo Fonseca sta provando a dare una scossa: con Leao prima e con Theo Hernandez adesso, ma sembra non bastare. Il successo col Verona è sicuramente positivo, ma non ha dato sensazioni troppo positive. Il Milan fatica ad esprimere un gioco di livello, che era l’obiettivo dei dirigenti con la scelta di Fonseca come allenatore post Pioli. Il tecnico è chiaramente responsabile di un sistema che non funziona come dovrebbe, ma gravi colpe sono anche dei dirigenti in sede di mercato. In estate sono stati fatti tanti e gravi errori di valutazione su alcuni calciatori, poco adatti alla visione di calcio di Fonseca. A gennaio si può rimediare ma non troppo, è in estate che si dovranno fare tante riflessioni, in entrata e in uscita.

Milan, l’obiettivo per l’estate è solo uno

Per quanto riguarda gli acquisti, c’è uno e un solo grande obiettivo, e già adesso la società sta provando a fare dei passi avanti per anticipare la concorrenza e fare un balzo in avanti.

Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, elemento chiave anche della Nazionale nel nuovo ciclo di Spalletti. La volontà dei rossoneri è chiara: è lui il grande obiettivo del centrocampo, cosi da creare una coppia con Fofana di altissimo livello e complementare. Come sempre però il Torino è una bottega cara: Cairo non ha intenzione di fare sconti, soprattutto dopo questi mesi cosi positivi: ed è probabile che la valutazione aumenterà ancora da qui a fine stagione. Il Milan deve per questo motivo anticiparsi: l’idea è quella di arrivare ad un accordo impostando la trattativa con una parte cash e l’inserimento di una contropartita tecnica. Che potrebbe essere Luka Jovic, che piace da tempo alla dirigenza granata ma non è l’unico. Insomma, l’idea è questa ma è ancora tutto in alto mare. Una cosa è certa: il Milan lo ha scelto come grande obiettivo per il centrocampo della prossima stagione ma dovrà lavorare bene per accaparrarselo. Il giocatore è valido ed è nel mirino anche di altre squadre importanti come, ad esempio, il Manchester City. E in quel caso, competere è dura. Se non impossibile.