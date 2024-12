Milan, tripla cessione possibile: 55 milioni da reinvestire

Valutazioni in corso in casa rossonera: la società potrebbe pensare a qualche cessione, così da creare un buon tesoretto da reinvestire

Siamo quasi a gennaio e il mercato è alle porte. Il Milan chiuderà questo 2024 contro la Roma in campionato dopodiché volerà in Arabia Saudita per partecipare alla Supercoppa. Un torneo importante che vedrà i rossoneri affrontare la Juventus in semifinale; in caso di vittoria, il 6 gennaio è in programma la finale, che sarà contro la vincente fra Inter e Atalanta. Calendario sempre più fitto e rosa dimezzata dagli infortuni – alcuni di questi anche piuttosto seri e lunghi.

Ecco perché è importante intervenire sul mercato a gennaio. La notizia positiva è il rientro di Ismael Bennacer, che potrebbe tornare a disposizione già per la Roma. Il suo ritorno però non basta: Paulo Fonseca ha comunque bisogno di rinforzi, a centrocampo sì ma anche in altri reparti, come ad esempio la difesa. Sta a RedBird decidere se dimostrare ai tifosi che si sbagliano e che, invece, l’ambizione c’è. I soldi non mancano: oltre ai più di 50 milioni che arriveranno dalla Champions League, la società potrebbe anche pensare di costruire un altro tesoretto con qualche cessione importante di giocatori fuori progetto o scontenti.

Milan, tre giocatori in uscita: così arriva il tesoretto

In questa prima parte di stagione abbiamo avuto delle indicazioni piuttosto chiare sulle preferenze di Fonseca. La prima, inaspettata per molti ma abbastanza scontata per altri, è il declassamento di Fikayo Tomori, che è diventato ormai il terzo se non addirittura il quarto centrale. L’inglese, in scadenza a giugno 2027, potrebbe avere mercato in Premier League.

In estate il Milan valutava il difensore 30 milioni; oggi, dopo questi primi cinque mesi, è chiaro che è diminuita di qualche milione. I rossoneri potrebbero quindi accontentarsi di una cifra fra i 20 e i 25 milioni per lasciarlo partire, con un margine di guadagno più ampio se dovesse davvero esserci una proposta dalla Premier League. Si è parlato di Juventus in questi giorni, così da ricomporre la coppia Scudetto con Kalulu; in quel caso, la valutazione sarebbe per forza più bassa. Ma il difensore non è l’unico che potrebbe lasciare, a sorpresa, in questo gennaio. Un altro che continua a fare difficoltà è Chukwueze, fischiato anche da alcuni tifosi a Verona: anche in questo caso la Premier League può essere una buona destinazione, con l’Arsenal che cerca un vice Saka ed Emery che sarebbe felice di riaverlo con sé all’Aston Villa. Con 20 milioni può partire. Da valutazione anche la situazione di Noah Okafor, che ha mercato in Germania: 10-15 milioni, per un totale di 55-60 milioni da poter reinvestire su profili più adatti al gioco di Fonseca.