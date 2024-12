Supercoppa e addio, il Milan lo lascia andare dopo l’Arabia Saudita

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del Milan. I rossoneri lo lasciano andare subito dopo la Supercoppa, ecco tutti i dettagli.

La notizia sorprende e non poco i tifosi rossoneri che si aspettano una svolta dalla squadra, in vista dell’anno nuovo. Quali sono le aspettative del club? Di sicuro, l’obiettivo è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Mancare questo obiettivo metterebbe in seria difficoltà la proprietà che a quel punto dovrà fare delle scelte diverse in sede di campagna trasferimenti. Intanto, da Casa Milan ecco le ultimissime riguardo l’addio del rossonero che può avvenire subito dopo la Supercoppa.

Ci sono già stati dei colloqui e degli incontri per stabiliri i termini dell’addio che potrà materializzarsi nella prossima finestra di mercato invernale 2025. Ci sono le basi per far sì che la società possa incassare qualche

Addio dopo la Supercoppa, cosa può succedere

Le prossime settimane saranno decisive per il Milan che dovrà pensare anche al futuro. Con il mercato di gennaio alle porte, la società è a lavoro per sistemare la rosa e provare a risolvere alcuni malumori all’interno dello spogliatoio con dei giocatori che sono delusi dallo scarso rendimento ottenuto fino a questo momento. Ecco perché il club dovrà trovare una soluzione anche per quanto riguarda il futuro di Loftus Cheek che nei piani di Fonseca non è imprescindibile.

Ci sono conferme riguardo la possibilità di un addio a gennaio del centrocampista inglese del Milan Loftus Cheek. Il calciatore, infatti, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe pronto a lasciare i rossoneri a causa dello scarso feeling con Paulo Fonseca che, in questa prima parte di campionato, ha messo alla porta l’ex Chelsea che per questa ragione sta valutando la possibilità di tornare in Premier League. Sono lontani, infatti, i numeri della passata stagione che fecero di Loftus uno dei centrocampisti più prolifici della stagione. Adesso le cose sono cambiate con il portoghese che ha fatto a meno di Loftus Cheek che adesso è finito nel mirino di Bournemouth e Newcastle. La valutazione che il Milan fa del giocatore si avvicina ai 20 milioni di euro, una cifra che servirebbe ad acquistare un altro centrocampista con caratteristiche diverse, come Samuele Ricci del Torino che è in cima alle preferenze della società.