Vlahovic e Berardi: tra sogno e realtà, il Milan cambia volto in attacco

Un nuovo attacco per il Milan con due colpi che alzerebbero non di poco il livello della squadra di Paulo Fonseca

Fra qualche aprirà ufficialmente il calciomercato e il Milan sarà inevitabilmente tra le squadre protagoniste. In queste ore si sta parlando tanto della possibile cessione di Fikayo Tomori alla Juventus, ma allo stesso tempi dei probabili rinforzi.

Il Diavolo ha bisogno di un centrocampista, ma gli affarsi potrebbero essere diversi soprattutto se dovessero esserci delle uscite: “Mi aspetto un centrocampista – afferma Matteo Mosconi intervenuto a Zona Rossonera, sul canale YouTube di Calciomercato.it -, credo che quello si farà. Vero che recupererai Bennacer ma non puoi fare affidamento totalmente su di lui. Io però ho una speranza che si chiama Berardi. Perché non acquistarlo? Hai bisogno di un giocatore a destra, visto che Chukwueze non sta facendo bene, è un’occasione di mercato che puoi sfruttare”.

Milan, affari con la Juventus

Con il giornalista di Tele City si affronta il discorso legato a Fikayo Tomori, finito nel mirino della Juventus: “Non ci voglio credere – afferma il collega di TeleCity-, non voglio credere che Milan sia diventato succursale della Juve dal punto di vista difensivo. Già c’è stata l’operazione Kalulu che non ha senso, avevi già il terzino in rosa senza comprare Emerson. Tomori negli ultimi anni ha commesso errori gravi, non ultimo quello a Firenze, ma andresti a dare alla Juve, tua rivale nella corsa Champions, un giocatore che cambiando ambiente si può riprendere e puoi consegnare alla Juve la coppia che ti aveva fatto vincere lo scudetto due stagioni fa. Se la Juve dovesse offrire una cifra capogiro è un conto, ma è una mossa che non farei mai”.

Viste le difficoltà economiche della Juve nel mettere sul piatto i 30 milioni di euro richiesti dal Diavolo, non è da escludere un’operazione attraverso uno scambio. Così si sogna uno scambio che farebbe felici un po’ tutti: “Fagioli per il Milan? E’ un giocatore che mi piace, non so se può rappresentare il centrocampista che manca. Credo che il Milan farà un mediano, penso che per Ricci potrebbe davvero fare un all-in, magari offrendo 25 milioni e cercando qualche compromesso. L’altro nome è Frendrup. Io chi prenderei dai bianconeri è Vlahovic, vado controcorrente ma credo che alla Juve dovrebbero ringraziarlo. Senza di lui avrebbero la metà dei gol fatti, è un 2000, ha dimostrato di saper segnare sia in A che in Europa. Potessi scegliere chi prendere dalla Juve prenderei lui. Lo scambio Tomori-Vlahovic lo farei all’istante. Fagioli fossi nella Juve non lo cederei mai al Milan e lo stesso discorso vale per Tomori. Già gli abbiamo dato Kalulu, direi si possono accontentare”.