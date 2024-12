Altra chiamata dal Milan Futuro, Fonseca lo convoca per la Roma

In vista del big match di domenica prossima contro la Roma, Fonseca potrebbe di nuovo attingere dal Milan Futuro per colmare le assenze per infortunio

La vittoria contro il Verona e la concomitante sconfitta della Fiorentina con l’Udinese ha riavvicinato il Milan alla zona Champions, distante comunque ancora otto punti, quelli che attualmente separano i rossoneri dalla Lazio con una partita comunque in meno rispetto ai biancocelesti.

Una situazione di classifica che rende ulteriormente importante il match di domenica 29 dicembre che opporrà il Milan alla Roma. Un’ulteriore vittoria sarebbe vitale per i rossoneri che possono approfittare dei concomitanti scontri diretti Juventus-Fiorentina e Lazio-Atalanta per risalire ulteriormente la classifica, stesso proposito della Roma che si presenta a San Siro in grande fiducia dopo il 5-0 rifilato al Parma.

Contro i giallorossi, Fonseca dovrà rinunciare a Leao, tuttora in dubbio anche per la Supercoppa Italiana dopo l’elongazione muscolare che l’ha costretto alla sostituzione contro il Verona. A sostituirlo, qualora Pulisic non recuperasse dal 1′, potrebbe essere di nuovo Alex Jimenez, certo comunque di un posto da titolare a sinistra al posto di Hernandez.

Milan-Roma, Fonseca lo convoca dal Milan Futuro

Nell’ultimo allenamento pre natalizio è tornato in gruppo Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha completato la riatletizzazione dopo il lungo stop per il grave infortunio al polpaccio subito lo scorso settembre mentre era impegnato con la nazionale. Con la Roma potrebbe essere convocato almeno per la panchina, considerata anche l’emergenza a centrocampo con Loftus Cheek e Musah infortunati.

Emergenza in mediana che rende certa la convocazione dal Milan Futuro di Kevin Zeroli. Il capitano della seconda squadra rossonera è andato a segno domenica scorsa nella sconfitta contro l’Entella e, di fatto, con Bennacer non ancora al 100%, rappresenta l’unica alternativa di ruolo a centrocampo per Fonseca.

Con la Roma, l’allenatore rossonero dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia Fofana-Terracciano, già schierata a Verona. L’insostituibile Reijnders sarà avanzato sulla trequarti con Chukwueze a destra e uno tra Jimenez o Pulisic al posto di Leao sulla fascia opposto. Al centro dell’attacco torna Morata che ha recuperato dalla tonsillite che l’ha costretto a saltare la trasferta del Bentegodi.

Oltre a Zeroli, Fonseca dovrebbe convocare nuovamente dal Milan Futuro anche Francesco Camarda. Peraltro, il recupero di Jovic dalla recente operazione per la pubalgia potrebbe favorire la cessione dell’attaccante serbo già nella sessione di mercato di gennaio, uno scenario che, qualora si concretizzasse, permetterebbe a Camarda di entrare stabilmente nell’organico della prima squadra.