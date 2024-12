Milan, Marko Lazetic non ingrana neppure in Serbia: i suoi numeri stagionali

La stagione dell’attaccante serbo non è particolarmente positiva finora: dovrà fare molto di più nella seconda parte per dimostrare le sue qualità.

Marko Lazetic è arrivato al Milan nel mercato invernale del 2022 per circa 4,5 milioni di euro e, ad oggi, questo investimento non ha fruttato. L’attaccante classe 2004 non è ancora riuscito a emergere, neppure nelle esperienze fatte in prestito.

Era normale che non riuscisse a trovare spazio nella Prima Squadra rossonera, con la quale ha collezionato solo 2 presente (totale 12 minuti in campo). Ne aveva avuto di più con la Primavera (13 presenze e 5 gol), però il ragazzo voleva giocare con i “grandi” e per questo nel febbraio 2023 si era trasferito in prestito all’Altach. In Austria ha messo insieme 10 presenze senza segnar e senza impressionare, poi è rientrato a Milano in attesa di una nuova cessione.

Ad agosto 2023 ha firmato per il Fortuna Sittard, convinto che mettersi in gioco nel campionato olandese lo avrebbe aiutato a tirare fuori le sue qualità. Purtroppo, le cose non sono andate benissimo: dopo aver collezionato 9 presenze e 0 gol fino a novembre, poi non ha più visto il campo. Inizialmente era stato almeno portato in panchina, successivamente è stato escluso dalla lista convocati. Neanche andare in Eredivisie, dove spesso i giovani vengono valorizzati, ha fatto bene alla sua carriera.

Milan, Lazetic: svolta nel 2025?

Tornato a Milano dopo la negativa esperienza in Olanda, l’ex Stella Rossa è stato ceduto in prestito nella “sua” Serbia: lo ha preso l’FK TSC Backa Topola. Il rientro in patria poteva sembrare la soluzione giusta per consentire a Lazetic di essere impiegato con continuità e finalmente dimostrare il suo potenziale.

Non si può dire che non abbia avuto dello spazio nella squadra serba: 22 presenze totali e un totale di 732 minuti in campo (circa 33 minuti a partita). Per 9 volte è partito come titolare. Purtroppo, non è mai riuscito a trovare la via del gol. Marko non è riuscito a incidere neppure in una lega meno impegnativa e dovrà trovare il modo di cambiare rotta nella seconda parte di stagione.

Il Milan aveva creduto in lui, strappandolo alla concorrenza di Fiorentina, Salisburgo e Zenit. Forse è stato un abbaglio? Ad oggi, sembra di sì. Lazetic compirà 21 anni a gennaio e deve riuscire e fare un salto di qualità per dimostrare di valere più di quanto visto finora. Il fatto di giocare in Serbia è una chance che non deve sprecare.