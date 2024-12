Niente rinnovo, il Milan sfida l’Inter per il centrocampista

Il calciatore non ha ancora trovato l’accordo con il suo attuale club. Il prezzo del cartellino adesso può davvero crollare

Il 2025 sarà certamente l’anno per il centrocampista per il Milan. Il club rossonero è pronto a muoversi sul mercato per regalarsi un calciatore che possa completare il reparto mediano.

Oggi i titolari sono Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, con Ismael Bennacer che si appresta finalmente a dare una mano. Proprio l’algerino sarà sotto osservazione: se dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico non è da escludere del tutto che il Diavolo decida di rimandare il colpo in mediana in estate. Oggi il Milan pensa comunque di fare un acquisto per rafforzare il reparto, ma alle condizioni giuste.

Come è noto sono diversi i profili finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada, che sta guardando tanto in Serie A per migliorare la rosa: così attenzione in casa Verona dove gioca Belahyane, che tanto piace anche alla Lazio, oltre che in Inghilterra. Ha una valutazione sui 15 milioni di euro, come Bondo che il Monza non vorrebbe cedere in questa sessione di calciomercato. Il francese è da tempo che piace alla dirigenza rossonera, ma in questo momento appare più facile arrivare a Frendrup del Genoa. Il calciatore che gioca in Serie A, che più piace al Milan, però, è un altro. Samuele Ricci. Il Milan, come raccontato, ha provato ad acquistarlo già in estate e avrebbe provato l’affondo qualora Fofana non fosse arrivato.

Niente rinnovo per Ricci: addio vicino per il centrocampista

Il Diavolo in questi mesi ha continuato a seguirlo, monitorando la sua crescita. L’idea di prenderlo non è mai cambiata, ma gli ostacoli non mancano.

Il primo è chiaramente rappresentato da Urbano Cairo, poco propenso a cedere i propri giocatori durante il calciomercato di gennaio se non per offerte davvero esagerate. Il prezzo dell’italiano è alto, superiore ai 30 milioni di euro, ma col passare del tempo il suo valore è destinato a scendere. Il rinnovo del contratto non è, infatti, ancora arrivato e senza una firma il presidente del Torino potrebbe essere destinato ad accontentarsi di qualche milioni di euro in meno per non rischiare di perdere Ricci a zero l’anno successivo. Cairo, dunque, non è al momento nella posizione di tirare troppo la corsa, ma il Milan deve fare i conti anche con una concorrenza agguerrita. Oltre al Diavolo, infatti, si registra l’interessamento da parte della solita Inter, oltre che del Manchester City.