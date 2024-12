Sta perdendo il posto: il Milan lo vuole per 20 milioni

C’è un calciatore in serie A che sta perdendo il posto da titolare: il Milan ne vuole approfittare e cercare di portarlo a Milanello per 20 milioni di euro

In casa Milan si guarda con fiducia verso le prossime sessioni di mercato che possono portare rinforzi importanti al club meneghino. A sentir parlare la società e Paulo Fonseca, nonostante la situazione in cui versa attualmente la squadra, lontana addirittura dal quarto posto che vale il piazzamento in Champions, a gennaio non ci saranno innesti. Anzi la priorità sarà vendere.

Per il resto la squadra è a posto così e le caselle mancanti possono essere riempite dal rientro di alcuni infortunati (come Bennacer) o dalla promozione dei giovani dal Milan Futuro (che si trova attualmente agli ultimi posti nel campionato di serie C) come già capitato più volte in questa stagione. Non propriamente quello che i tifosi sognano, considerando soprattutto il momento storico in cui si trova il Milan.

Il Milan fa sul serio: 20 milioni di euro sul piatto, la situazione

A dire il vero però è scontato che nelle segrete stanze di Milanello qualche nome ci sia sul tavolo e non solo per giugno. Si seguono i movimenti delle varie squadre e se ci sarà un’opportunità ovviamente essa verrà colta. Come potrebbe essere quella di arrivare ad un giocatore che da sempre piacere a Ibra e soci. E ora può arrivare a prezzo di saldo: 20 milioni di euro.

Lewis Ferguson continua ad essere monitorato attentamente dalla società e può davvero essere una grossa opportunità. Lo scozzese viene da un lungo infortunio che gli ha compromesso circa sei mesi di carriera e col rientro in pianta stabile sta faticando a ritrovare il posto da titolare. Vero, le sue prestazioni sono ancora lontane da quelle che forniva con Thiago Motta fino al momento del KO, ma è anche vero che non sta ricevendo tanto spazio.

Vincenzo Italiano sta faticando ad inserirlo con continuità, anche per non alterare gli automatismi di una squadra che fin qui gli ha dato discrete soddisfazioni. Il motivo di questo minutaggio ridotto, stando alle parole di facciata dell’allenatore, è quello di un giocatore da gestire dopo i diversi mesi passati ai box, per non rischiare nulla e una condizione da ritrovare gradualmente. Nonostante ciò però sono passati già un paio di mesi dal suo rientro effettivo.

Il Milan può approfittarne spendendo una cifra tutto sommato alla portata per un giocatore che appena dodici mesi fa forse ne valeva il doppio. C’è comunque da battere la concorrenza di altri club italiani (come la Juve) ed esteri.