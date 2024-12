Ancelotti gela il Milan, pronta la super offerta per il gioiello rossonero

Il calciatore è tra i migliori in questo inizio di stagione. Presto il rinnovo per blindarlo, ma senza Champions League tutto può cambiare

Non è una questioni soldi, ma di prestigio. Mancare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe chiaramente un danno economico importante per il Milan, così come per qualsiasi squadra europea.

Il club rossonero ha comunque dimostrato di avere i conti in ordine e senza gli introiti della competizione più prestigiosa potrebbero esserci dei sacrifici, ma nessuna rivoluzione. Un eventuale mancato approdo in Champions League avrebbe però altri problemi molti più importanti. Il Milan e i suoi dirigenti, infatti, sarebbero chiamati a scontrarsi con le ambizioni dei giocatori, che hanno ovviamente voglia di giocare la competizione più importante e di vincere. Oggi, chiaramente, tutte le componenti all’interno del Diavolo pensano solo all’obiettivo da raggiungere, che è quello di arrivare tra le prime quattro in campionato (eventualmente al quinto posto se l’Italia dovesse confermarsi tra le prime nazioni europee per club). Dalle parti di via Aldo Rossi non si sta certo pensando ad una stagione senza Champions League, tanto che in queste settimane si è, di fatto, provveduto a blindare tutti i migliori giocatori.

Tutti vogliono Reijnders: il Milan lo blinda, l’Europa osserva

Dopo il rinnovo di Matteo Gabbia, arriverà quello di Mike Maignan per il quale è stato raggiunto un accordo. Allo stesso tempo il Milan si sta mostrando riconoscente con Christian Pulisic e Tijjani Reijnders prolungando i loro contratti, con scadenza fra cinque stagioni, nonostante fossero già lunghi.

Per l’americano c’è stato un piccolo ritocco, per l’olandese, invece, si va verso il raddoppio dello stipendio. Reijnders guadagna attualmente solamente 1,7 milioni di euro netti. Con il nuovo accordo toccherà i 3 milioni. Un rinnovo, quello del centrocampista utile anche ad avvertire tutte le squadre che lo stanno osservando.

Non è un segreto d’altronde che Reijnders piaccia alle big del calcio europeo: il Barcellona lo segue da tempo al pari del Manchester City, ma da quando l’olandese ha incantato il Bernabeu ci sta pensando anche il Real Madrid. Carlo Ancelotti e i Blancos sono così pronti a presentare un’offerta da 60 milioni di euro per Reijnders. Non è detto, però, che possa bastare a convincere il Milan, che pensa di avere tra le mani un giocatore destinato a crescere ancora tanto.