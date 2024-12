Il colpo si chiude in Arabia, primo affare per il Milan

I rossoneri si siederanno al tavolo con la Juventus in occasione della supercoppa in Arabia Saudita. Altro affare sulla falsariga di Kalulu

L’appuntamento di Supercoppa in Arabia Saudita, previsto per il prossimo 3 gennaio, potrebbe celare qualcosa di più di un ‘semplice’ impegno di campo per Milan e Juventus. I due club hanno tutta l’intenzione di cogliere l’occasione per parlare pure di mercato, sfruttando la lontananza della maggior parte dei riflettori italiani sulle trattative.

Già la scorsa estate i due club hanno tessuto la tanto discussa trattativa che ha visto il giovane difensore francese Pierre Kalulu trasferirsi sulla sponda bianconera di Torino in prestito oneroso. Una formula che ha destato più di qualche perplessità. Ad oggi sembra essere stata un autentico affare più per i bianconeri che per i detentori del cartellino.

Se da un lato il centrale ventiquattrenne dal 2022 in poi non ha più avuto il medesimo rendimento che nel periodo più brillante con il Milan lo aveva portato a sollevare lo scudetto, dall’altro la Juventus ha fiutato il colpo con Cristiano Giuntoli e grazie al prestito oneroso con diritto di riscatto l’operazione è stata sicura per le casse bianconere, riducendo il rischio e l’esborso immediato.

Ecco perché, osservando oggi il tutto a ritroso dopo qualche mese, l’operazione Kalulu è stata un affare esclusivamente per la Juventus. Non solo perché il giocatore, scivolato nelle retrovie delle rotazioni in rossonero, ha ripreso a giocare con continuità, ma anche per il prezzo complessivo dell’operazione che si aggira sui 20 milioni di euro tra diritto di riscatto e bonus.

Tomori: il prossimo affare in Arabia Saudita?

Mentre la Juventus gode dell’investimento fatto su Kalulu, il Milan sta già valutando una nuova operazione analoga con Fikayo Tomori che potrebbe essere al centro del prossimo capitolo sull’asse Milano-Torino. A poche settimane di distanza dalla Supercoppa in Arabia Saudita, che vedrà le due squadre rinnovare la loro sempiterna rivalità sul campo, si potrebbe delineare una nuova trattativa tra le due società.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, nelle ore che precederanno l’ingresso in campo, i vertici di Milan e Juventus si incontreranno per discutere del futuro di Tomori, difensore centrale che nonostante le buone prestazioni non è più la primissima scelta di mister Fonseca ormai da tempo alle prese con una difesa che sin qui non ha brillato come ci si aspettava.

Con questa situazione combacia alla perfezione l’esigenza juventina di un rinforzo in difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Bremer e la partenza di Cabal. Tomori potrebbe quindi rappresentare una soluzione interessante per i bianconeri, un difensore già rodato, che darebbe solidità alla retroguardia di Motta.

L’intenzione del Milan pare essere quella di voler ripetere l’affare, sperando di ottenere una cifra adeguata per il difensore inglese. I rapporti tra i due club potrebbero facilitare la chiusura di un’altra trattativa, sempre in prestito oneroso con diritto di riscatto esattamente come formalizzato ad agosto.

Per il Milan, il rischio è nuovamente quello di non ottenere il massimo da questo trasferimento. È altresì evidente come per le casse del club tutto ciò sia un affare, con le casse del club rimpinguate già nell’immediato. Ma il verdetto finale spetta sempre al campo e solo il futuro dirà se la Juventus avrà davvero messo a segno un nuovo grande colpo o se liberarsi della coppia Kalulu-Tomori sia stata la scelta migliore per il Milan.